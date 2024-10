The Penguin Episode 4 présente un méchant surprenant de DC

La série à succès DC de HBO Le Pingouin est tout au sujet des méchants qui se cachent dans les entrailles de Gotham City. Penguin (Colin Farrell) et Sofia Falcone (Cristin Milioti) ont mené l’histoire de familles criminelles en guerre et d’une ville largement coupée du reste du monde. Bien que ces deux personnages soient les personnages les plus importants de l’intrigue de la série, ils sont loin d’être les seuls méchants de Batman à apparaître dans Le Pingouin. Le quatrième épisode de dimanche soir a donné vie à un autre méchant très surprenant. AVERTISSEMENT : cet article contient des spoilers du dernier épisode de The Penguin ! Continuez à lire à vos propres risques…

Le méchant en question est Magpie, qui joue un rôle clé dans l’histoire tragique de Sofia Falcone. La majorité de Le PingouinLe quatrième épisode de est raconté dans des flashbacks, révélant que Sofia a été envoyée à l’asile d’Arkham par son père lorsqu’elle représentait une menace pour ses opérations. Tout ce qui concerne sa «crise psychotique» et ses meurtres en tant que bourreau a été fabriqué dans le cadre de l’histoire pour la faire taire et la discréditer. C’est pendant son séjour à Arkham que les fans découvrent Le Pingouinla version de Magpie, interprétée par Marié Botha.

Vidéos de ComicBook.com

Dans cette version de l’histoire de Gotham City, Magpie est une codétenue de Sofia alors qu’elle est enfermée à Arkham. Malheureusement pour Magpie, elle croise la route de Sofia à un moment vraiment terrible. Les mensonges de sa famille et les expériences menées à Arkham – tout en sachant qu’elle est complètement innocente – commencent à faire des ravages sur Sofia après un certain temps.

Au milieu de la cafétéria d’Arkham, Sofia assassine brutalement Magpie, réduisant ainsi son temps de travail. Le Pingouin incroyablement court. Le moment où elle passe à l’écran, cependant, devrait être un point positif pour les fans du personnage. Du look à ses bizarreries, Botha et l’équipe Le Pingouin a créé une version live-action très fidèle de Magpie.

Bien sûr, cette version de Magpie est loin d’être la première fois que le personnage apparaît en live-action. Il s’agit en fait de la troisième adaptation en direct de Magpie au cours de la dernière décennie, toutes diffusées à la télévision. Rachel Matthews a joué Magpie dans trois épisodes de la CW Batwoman série, qui a fait suite à Sarah Schenkkan décrivant le personnage dans un épisode de la dernière saison de Gotham.

Le personnage a été créé par John Byrne en 1986, apparaissant pour la première fois dans L’homme d’acier #3. Malheureusement, en raison des événements de l’épisode de cette semaine Le Pingouinnous n’en verrons probablement plus de Magpie à l’avenir.

L’objectif principal de Magpie dans Le Pingouin était de faire avancer l’histoire de Sofia Falcone. Avant la saison, la showrunner Lauren LeFranc a expliqué comment la série prévoyait d’utiliser l’histoire tragique de Sofia.

« J’ai pensé à Rosemary Kennedy, la fille perdue de Kennedy, qu’ils ont enfermée dans un asile », a expliqué LeFranc. «On ne sait pas à quel point elle souffrait de maladie mentale ou si elle a simplement fait des choses qu’ils jugeaient inappropriées et qui donnaient une mauvaise image aux Kennedy. Finalement, elle a subi une lobotomie. C’est une histoire très tragique, mais j’y ai pensé à propos de Carmine et Sofia. Et si elle venait de l’hôpital d’État d’Arkham ? Méritait-elle d’aller à Arkham ?