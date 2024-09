« The Penguin » de HBO obtient des scores plus élevés que tous les autres projets DCEU

Le Pingouin WB

Si vous cherchiez une preuve supplémentaire qu’il était absolument temps de dépasser le DCEU, The Penguin, le spin-off de The Batman et l’un des seuls projets post-DCEU à ce jour, a désormais officiellement de meilleures critiques que toute cette époque de DC.

The Penguin a un score de 94 %, ce qui dépasse tous les autres projets, télé ou film, du DCEU, même celui de James Gunn. Voici la liste complète, et je me suis dit que je pourrais aussi bien y ajouter The Batman pour référence.

Le Pingouin (hors DCEU) – 94 % Pacificateur – 93% Wonder Woman – 93% Shazam – 90% La brigade suicide – 90% Batman (hors DCEU) – 85% Oiseaux de proie – 79 % Scarabée bleu – 77 % Ligue des Justiciers (Snyder) – 71% Aquaman – 65% Flash – 63% Wonder Woman 1984 – 57% L’homme d’acier – 56% Shazam ! La fureur des dieux – 49 % Ligue des Justiciers (Whedon) – 40% Adam noir – 39% Aquaman et le Royaume Perdu – 33% Batman V Superman : L’Aube de la Justice – 29% Suicide Squad – 26%

Il y a au moins un projet DC avec un score plus élevé, un projet déconnecté de pratiquement tout le reste dans tous les univers. Ce serait Patrouille du destinqui a terminé ses trois saisons avec un score global de 98%. Très impressionnant.

Le DCU de James Gunn entre dans un territoire de croisement étrange où le suivant La saison 2 de Peacemaker sera DCU. Et apparemment, Blue Beetle du DCEU restera le même acteur. Amanda Waller de Peacemaker et des deux Suicide Squads restera également la même. Mais le DCU débutera officiellement le 11 juillet 2025 avec le nouveau Superman. Lorsque nous reviendrons dans l’univers Batman de Matt Reeves, ce sera le 2 octobre 2026 pour The Batman 2. Il y aura apparemment d’autres séries dérivées en plus de The Penguin pour cet univers « Elseworlds », en plus d’un troisième et probablement dernier film Batman. Mais le DCU aura ses propre Batman qui apparaîtra dans The Brave and the Bold. Keanu Reeves ne voulait pas que sa version de Batman soit celle du DCU, ce qui lui aurait donné, ainsi qu’à Robert Pattinson, plus de liberté créative.

Penguin n’a diffusé que son premier épisode, et non, son deuxième épisode n’est pas diffusé ce soir malgré un déplacement à dimanche, car il sera diffusé suivant Dimanche, malheureusement. J’espérais plus, mais je pense que tous ceux qui ont vu le pilote comprennent à quel point cette série centrée sur la mafia est destinée à être géniale, même si Batman ne fait pas plus qu’un bref reportage. Cela semble bien, vu à quel point les choses se passent bien sans lui.

