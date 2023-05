The Other Fellow review – doc fantaisiste sur des James Bonds non célèbres enrichis de moments gênants

Je titre de ce documentaire sur des hommes du monde réel qui s’appellent James Bond fait écho à un célèbre moment de clin d’œil dans Au service secret de Sa Majesté lorsqu’une jeune femme s’enfuit après avoir été secourue au lieu de rester pour bécoter avec son sauveur; George Lazenby dans le rôle de Bond, reprenant le rôle d’un Sean Connery temporairement à la retraite, dit avec ironie: « Ce n’est jamais arrivé à l’autre gars. » La référence est appropriée car les histoires racontées ici concernent toutes cet écart glamour entre les exploits héroïques de l’espion fictif 007 et les gars ordinaires qui partagent son nom.

Beaucoup de James Bond rencontrés ici détestent clairement quand, pour la zillionième fois, des étrangers remarquent qu’ils ne ressemblent pas à Connery, Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ou Daniel Craig. Certains parents les ont nommés James Bond avant la sortie de Dr No en 1962, ou s’il était déjà sorti, ils ne pensaient pas que la franchise deviendrait si importante. À South Bend, Indiana, James Bond Jr a eu des ennuis pour la première fois alors qu’il était adolescent avec la police quand il leur a simplement dit son nom et que le flic a pensé qu’il pissait parce que ce Bond était noir. Des années plus tard, il a été accusé de meurtre, et pendant la chasse à l’homme, le nom a beaucoup fait la une des journaux, causant des problèmes à un autre James Bond qui vivait dans la même ville. Nous rencontrons un ex-James Bond qui a changé de nom de famille et un super fan suédois loufoque qui a changé de nom pour James Bond et dirige un musée présentant sa collection de souvenirs adorablement shonky Bond.

Les cinéastes recherchent principalement un ton fantaisiste et humoristique, avec un montage rapide et des recréations dramatiques de moments de la vie de l’ornithologue dont le nom a été emprunté par l’auteur Ian Fleming. La plaisanterie, cependant, est plutôt ponctuée par une longue histoire sur une femme qui a été horriblement maltraitée par son ex-mari, qui a continué à la retrouver, peu importe où elle a déménagé; elle a décidé de nommer son fils James Bond afin de contrecarrer ses efforts pour les trouver car les recherches sur Internet renverraient tellement de références à ce nom. Le changement de ton est un peu maladroitement géré; et le film est plus qu’un peu répétitif, d’autant plus qu’il montre à deux reprises le clip d’archives en noir et blanc de Fleming expliquant comment il a choisi le nom de James Bond.