The Other Black Girl de Hulu utilise le style pour définir l’ambition des femmes noires

celui de Hulu L’autre fille noiredont la première aura lieu le 13 septembre, est un spectacle dont les thèmes sont inextricablement liés à son style.

Ses personnages principaux dérivent comme des caméléons à travers l’écran, éteignant leurs cheveux, leurs tenues et leur rouge à lèvres caractéristique au fur et à mesure que l’intrigue, qui joue avec les idées de la féminité noire, de la respectabilité et de la performance, évolue.

Rares sont les émissions télévisées où les produits capillaires constituent un élément majeur de l’intrigue. Les cheveux dans un tel spectacle feraient mieux d’être à la hauteur de leur réputation de star – tout comme le maquillage et les vêtements.

Basé sur le roman 2021 de Zakiya Dalila Harris, L’autre fille noire fonctionne comme un Épouses de Stepford pour les femmes noires. D’un côté de l’allée se trouvent les non-robots : des gens comme le personnage principal Nella, qui, au début de la série, porte des cols Peter Pan et des cardigans pratiques, un bébé afro et le visage démaquillé. De l’autre côté, il y a les gens qui ne sont pas tout à fait des robots mais qui semblent trop cool pour être des gens normaux : comme Hazel, la nouvelle fille du bureau de Nella, qui porte ses cheveux en longues tresses dramatiques et arbore des blazers à fleurs aux formes éditoriales.

Au début, Nella est soulagée de voir une autre fille noire dans la maison d’édition entièrement blanche où elle travaille. Elle pense que les vêtements de Hazel sont incroyablement cool, et elle est plus qu’heureuse de se joindre à Hazel en promettant qu’ils veilleront les uns sur les autres dans le paysage de l’édition parsemé de microagressions.

Peu à peu, cependant, Nella commence à soupçonner qu’il pourrait y avoir quelque chose de bizarre chez Hazel. Chaque fois que l’occasion se présente de s’opposer aux gardiens blancs du pouvoir culturel, Hazel recule. Elle dit à Nella qu’elle pense qu’ils peuvent être plus efficaces en travaillant au sein du système qu’en dehors – et elle semble étrangement insister sur le fait que Nella devrait le penser aussi.

Hazel et Nella interprètent différentes versions de la féminité noire. Au fur et à mesure du spectacle, leurs performances évoluent également. Sur L’autre fille noire, un grand changement de style signifie un grand changement à la fois dans la personnalité et dans la politique. Dans cette émission, les gens qui s’habillent les plus cool sont aussi les plus conformistes.

Pour le costumier de la série, Kairo Courts, le parcours stylistique de Nella fait écho à l’évolution d’une femme noire professionnelle archétypale. «Pour beaucoup d’entre nous, c’est l’évolution de la façon dont on commence», explique Courts. « Dans les entreprises américaines, vous essayez d’imiter, vous essayez de vous intégrer. Vous savez que vous ne voulez pas brouiller les pistes. C’est ce que fait Nella.

Cependant, Nella commence à changer d’avis sur son style après avoir laissé Hazel l’habiller pour un grand événement de réseautage, avec un blazer à carreaux pointu et des lèvres rouges audacieuses.

« Tu m’as fait ressembler à toi », dit Nella en regardant son reflet avec un mélange de joie et d’appréhension.

«De rien», chante Hazel.

Après son premier relooking, Nella « admire d’autres femmes plus audacieuses qu’elle », explique Courts. Hazel fait partie d’un groupe de femmes noires professionnelles chics et accomplies, et Nella trouve leur confiance et leur style profondément séduisants.

Courts imagine le style de Hazel comme ressemblant à celui de Nella si elle n’essayait pas de se fondre à tout moment. « À quoi cela ressemblerait-il si nous n’avions pas ce blocage qui nous oblige à jouer un rôle dans le contexte commercial ? » elle demande. « À quoi cela ressemblerait-il si vous mettiez votre culture et votre style au premier plan, et que cela apparaissait dans tous les espaces que vous êtes ? Parce que bien souvent, cela n’est pas autorisé pour les femmes noires. À quoi cela ressemblerait-il si nous parvenions à sortir les gens de leurs inhibitions ?

Hazel s’épanouit sans inhibitions. Elle sabote également et poignarde avec désinvolture. Elle est prête à défendre sa culture, mais aussi à la trahir si cela sert ses objectifs. Nella, quant à elle, semble avoir tiré la conclusion qu’elle ne pourra défendre les intérêts des Noirs au travail que si elle se déguise, en cosplayant dans les vêtements les plus fades et les plus conformistes auxquels elle puisse penser.

Le style de Hazel est également censé ressembler aux objectifs de style ambitieux de Nella pour des raisons légèrement plus sombres. « Beaucoup de looks d’Hazel étaient basés sur les personnes qu’elle voulait, disons, recruter », explique Pamela Hall, responsable du département coiffure.

Pour cibler la cosmopolite Nella, Hazel porte ses cheveux en chignon. Dans les flashbacks, cependant, nous la voyons avec des boucles naturelles, dans une presse à soie et même avec des cheveux lissés. Le style de Hazel ne consiste pas à s’exprimer, à exprimer son ambition et sa culture sans vergogne. Il s’agit de la façon dont elle pense que ses cibles veulent elles-mêmes ressembler. Elle ne semble pas avoir de véritable idée à exprimer.

Le public, cependant, doit trouver le style de Hazel aussi séduisant que celui de Nella pour comprendre pourquoi Nella est si attirée par elle. Essie Cha, chef du département maquillage, dit qu’elle comprend parfaitement l’attrait de Hazel et de son entourage. « Ce sont des femmes magnifiques, intelligentes, élégantes et prospères », plaisante Cha. « Je prendrais [their secret] par seau.

Ne le ferions-nous pas tous ? Tout le monde semble trouver Hazel plus attirante que Nella, y compris les collègues de Nella. Hazel est facile à aimer. Elle est suffisamment décomplexée pour mettre en valeur le style chic et décontracté que les femmes blanches s’approprient toujours des femmes noires. Elle donne à ses collègues blancs de nombreuses occasions de faire preuve de tolérance culturelle, en apportant un gâteau de Harlem à partager et en mentant que ses grands-parents ont mangé le même gâteau lors de leur nuit de noces. Mais Hazel’s Blackness ne pose aucun défi significatif au statu quo. Le fantasme de la femme noire professionnelle totalement décomplexée reste, en fin de compte, un fantasme.

L’autre fille noire premières le 13 septembre sur Hulu.