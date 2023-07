The Open: Scottie Scheffler riposte en mettant les critiques avant la dernière offre majeure au Royal Liverpool | Nouvelles du golf

Scottie Scheffler peut-il remporter une première victoire majeure de l’année au 151e Open cette semaine ?

Scottie Scheffler insiste sur le fait que ses performances au putting ne sont pas aussi mauvaises que les statistiques le suggèrent et pense qu’il est sur le point de voir une amélioration sur les greens avant l’Open.

Scheffler a été remarquablement constant sur le PGA Tour ces derniers mois, ne terminant pas pire que 12e lors de ses 19 derniers départs et sur une série de sept top cinq consécutifs, bien qu’il soit sans victoire depuis son impressionnante victoire aux Players en mars.

Le n ° 1 mondial est en tête des statistiques de la saison en coups gagnés du tee au green, mais occupe la 137e place du classement des putts, Scheffler essayant d’éviter toute critique qu’il reçoit sur sa performance sur les greens.

Scottie Scheffler est actuellement en moyenne de 2,81 coups gagnés par tour du tee au green, ce qui serait le deuxième meilleur jamais enregistré sur le PGA Tour

« Je pense que la plupart de ce qui doit arriver est quelque chose qui doit être créé dans une histoire, et pendant un certain temps, il ne semblait pas vraiment y avoir une histoire derrière ma façon de jouer au golf », a déclaré Scheffler.

« Je pense que j’étais considéré comme probablement un peu ennuyeux et que je ne montrais pas vraiment beaucoup d’émotion et tout ce à quoi vous pouviez penser.

« Je pense que j’ai eu des tournois consécutifs que j’aurais pu gagner là où j’ai mal roulé, et tout d’un coup, c’est devenu ce truc où je regarde les meilleurs moments de ma partie. Même les annonceurs, chaque fois que vous enjambez le putt c’est comme, eh bien, c’est la partie du jeu avec laquelle il se débat.

« Si vous le dites à chaque fois et que vous me voyez rater un 12 pieds, c’est comme, oh, ça y est, il a encore du mal. C’est l’une de ces affaires où je n’y prête pas attention. Les choses que je ‘ Je travaille en ce moment sur lequel je me sens très excité. Je frappe beaucoup de bons putts.

Rich Beem pense que Scottie Scheffler doit faire preuve de patience sur les greens lorsqu'il défie les majors.

« Très bientôt, beaucoup de ces bons putts commenceront à tomber au milieu du trou au lieu d’esquiver le côté. J’ai beaucoup confiance en ce sur quoi je travaille en ce moment, et j’espère voir des résultats bientôt. »

McIlroy « l’un des leaders » du PGA Tour

Scheffler a terminé vice-champion de Brooks Koepka au championnat PGA et a terminé troisième à l’US Open derrière Wyndham Clark et Rory McIlroy, qui pourraient le devancer au sommet du classement mondial avec une solide performance au Royal Liverpool.

McIlroy a choisi de ne pas tenir de conférence de presse avant l’Open, tout comme la semaine précédente avant sa victoire au Genesis Scottish Open, Scheffler étant impressionné par la performance de l’Irlandais du Nord en tant que porte-parole non officiel du sport pendant une période mouvementée.

Rory McIlroy affirme qu'il se concentre sur l'oubli du bruit entourant son retour à Hoylake dans le but de réclamer un premier majeur depuis 2014 et insiste sur le fait qu'il vise simplement à s'amuser au Royal Liverpool.

« Je pense qu’il [McIlroy] a fait du bon travail », a ajouté Scheffler. « Je pense que vous avez certains gars qui aiment être dans cette position et puis d’autres gars qui aiment éviter ce genre de choses.

« Je suis content que Rory ait semblé être l’un de ces gars qui l’a apprécié et s’est mis en quelque sorte à l’avant-garde. Je ne dirais pas que c’est nécessairement mon style. C’est important pour moi, mais j’aime aussi sortir ici et en compétition et c’est généralement mon objectif principal.

Un aperçu des meilleurs coups de Rory McIlroy lors de sa victoire à l'Open Championship 2014 sur le site de cette année, le Royal Liverpool.

« Ce n’est pas que se concentrer sur les fusions soit une mauvaise chose. Nous avons besoin que les gens soient là, et Rory a fait un excellent travail et est en quelque sorte l’un des leaders de notre Tour. Il y a un certain nombre d’autres joueurs qui se sont intensifiés, comme Bien.

« Nous essayons tous de faire de notre mieux pour aider à améliorer le PGA Tour. Je dirais que certaines personnes en feraient plus ici plutôt que dans les coulisses, et c’est exactement comme ça que les gens veulent s’occuper de leurs affaires. »

