The Open : Qui peut se déplacer aux trois quarts vers un Grand Chelem en carrière avec une victoire au Royal Liverpool ? | Nouvelles du golf

L’attente est presque terminée pour le dernier majeur masculin de l’année, avec une couverture 24 heures sur 24 du 151e Open au Royal Liverpool en direct du 20 au 23 juillet sur Sky Sports Golf

Il n’y aura pas de nouvelle entrée dans le club de golf du Grand Chelem en 2023, bien que trois joueurs puissent parcourir les trois quarts de leur chemin pour rejoindre cet illustre groupe avec une victoire cette semaine.

Tiger Woods est le joueur le plus récent à avoir terminé le Grand Chelem, remportant l’Open de St Andrews en 2000 dans le cadre du « Tiger Slam », avec Jack Nicklaus, Gary Player, Ben Hogan et Gene Sarazen remportant également les quatre tournois majeurs de leur carrière. .

Trois joueurs actifs n’ont actuellement besoin que d’un seul majeur manquant, la dernière tentative de Rory McIlroy de terminer le Grand Chelem au Masters ayant entraîné une coupe manquée et continuant de le laisser sans victoire majeure depuis 2014.

Jordan Spieth a échoué dans sa candidature au championnat PGA, terminant la semaine à égalité 29e, tandis que Phil Mickelson a toujours besoin de l’US Open – un événement qu’il a terminé deuxième à six reprises – après avoir échoué le mois dernier à Los Angeles Country Club.

Les trois joueurs auront une autre opportunité de remporter leur majeur manquant en 2024, date à laquelle il pourrait y avoir un autre joueur qui n’est qu’à une victoire de rejoindre le club du Grand Chelem.

Le numéro 2 mondial Jon Rahm peut devenir le premier joueur depuis Woods en 2005 à remporter le Masters et l’Open au cours de la même année civile, après avoir terminé troisième à égalité au Royal St George’s un mois après son premier titre majeur à l’US Open en 2021.

« Peu de gens ont été capables de le faire, donc pouvoir le terminer et faire un Grand Chelem serait absolument incroyable », a déclaré Rahm après sa victoire en quatre coups au Masters. « C’est un long chemin à parcourir pour pouvoir accomplir cela. »

Dustin Johnson a cinq top 10 au cours de sa longue carrière dans l’Open Championship, y compris les deux dernières années, avec une victoire pour l’Américain ou Rahm, ce qui signifie qu’ils pourraient ensuite terminer le Grand Chelem lors du championnat PGA de l’année prochaine à Valhalla.

Le champion en titre de la PGA, Brooks Koepka, est l’autre joueur déjà à mi-chemin du Grand Chelem, le quintuple vainqueur majeur cherchant à rebondir sur la coupe manquée de l’année dernière à St Andrews et à se disputer un deuxième majeur de la saison.

« Tout l’objectif est de gagner le Grand Chelem, n’est-ce pas », a déclaré Koepka au Masters. « J’ai l’impression que tous les grands ont gagné ici [Augusta] et ils ont tous remporté les Opens également. Je suppose que c’est une case de plus à cocher pour que je sente vraiment que j’ai fait ce que j’aurais dû accomplir dans ce jeu. »

Une victoire de Koepka au Royal Liverpool le placerait au niveau de Mickelson sur six tournois majeurs et le verrait rejoindre McIlroy en exigeant que les Masters terminent le Grand Chelem, après avoir gaspillé une avance au tour final à Rahm à Augusta National plus tôt dans l’année.

McIlroy peut-il mettre fin à une sécheresse majeure ?

Woods a déclaré au Masters plus tôt cette année que ce n’était « qu’une question de temps » avant que McIlroy ne termine le Grand Chelem, bien que l’objectif initial de l’Irlandais du Nord soit de mettre fin à ses neuf ans d’attente pour un cinquième titre majeur.

McIlroy n’a pas réussi à convertir une part de la tête du tour final à l’Open l’été dernier, se contentant de la troisième place, tandis que l’ancien numéro 1 mondial a ensuite terminé septième à égalité au championnat PGA en mai en terminant deuxième de Wyndham Clark. à l’US Open.

Le joueur de 34 ans est entré dans le tour final au Los Angeles Country Club avec un coup de tête et a fait un birdie au premier trou, pour faire 16 pars et un bogey sur le reste de son tour pour carder un niveau-par 70 et se contenter de la deuxième place.

« Je me rapproche », a déclaré McIlroy après son dernier tour à l’US Open. « Plus je continue à me mettre dans ces positions, tôt ou tard, ça va arriver pour moi. Les deux dernières vraies chances que j’ai eues dans les majors, j’ai l’impression d’avoir été des performances assez similaires, comme St Andrews l’année dernière, puis ici [Los Angeles].

« Quand je gagnerai enfin ce prochain tournoi majeur, ce sera vraiment, vraiment sympa. Je passerais par 100 dimanches comme celui-ci pour mettre la main sur un autre championnat majeur. »

McIlroy espère maintenant qu’un retour sur un terrain de chasse familier le verra lever le Claret Jug pour la deuxième fois, avec The Open de retour à Hoylake pour la première fois depuis la dernière fois que le Royal Liverpool a accueilli l’événement en 2014.

