The Open : le directeur général de R&A, Martin Slumbers, invite LIV et s’inquiète de l’avenir financier du golf | Nouvelles du golf

Martin Slumbers a abordé un certain nombre de questions sur LIV Golf lors de sa conférence de presse avant le tournoi avant l’Open

Le directeur général de R&A, Martin Slumbers, est ouvert à l’idée d’un partenariat avec le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et a révélé qu’il s’agissait d’une « option » pour créer une catégorie d’exemption permettant aux joueurs de LIV de se qualifier pour l’Open.

Le champion en titre Cameron Smith est l’un des 16 joueurs de la LIV Golf League sur le terrain au Royal Liverpool, les majors étant actuellement les seuls événements où les joueurs de la tournée peuvent encore jouer aux côtés des golfeurs du PGA Tour et du DP World Tour.

Slumbers a salué l’accord-cadre de choc du mois dernier annoncé par le PGA Tour, le DP World Tour et le Fonds d’investissement public – qui financent LIV Golf – pour essayer d’unifier le jeu masculin, bien que les détails de l’entreprise n’aient pas encore été finalisés.

« Nous ne sommes pas parties à l’accord et bien que nous saluons absolument la fin de la perturbation du football professionnel masculin, il reste encore beaucoup à comprendre », a déclaré Slumbers lors de sa conférence de presse avant le tournoi. « Nous attendrons le résultat avec intérêt.

« Nous continuons à parler à divers sponsors potentiels. Nous ne changeons pas de [having the name as] L’Ouvert. Nous avons un certain nombre de grandes entreprises partenaires qui nous aident à faire en sorte que cela se produise.

« Je pense que le monde a changé l’année dernière. Ce n’est pas seulement le golf. Vous le voyez dans le football. Vous le voyez en F1. Vous le voyez dans le cricket. Je suis sûr que le tennis ne sera pas loin derrière. Le monde du sport a radicalement changé au cours des 12 derniers mois, et il n’est pas possible pour le R&A ou le golf d’ignorer simplement ce qui est un changement sociétal à l’échelle mondiale.

Lee Westwood manque l’Open pour la première fois depuis 1994 et Sergio Garcia est un autre absent notable après avoir échoué à passer les qualifications finales, le manque de points de classement mondial offerts lors des événements LIV soulevant la question d’une éventuelle catégorie d’exemption à l’avenir. .

« Il [exemption category] n’est pas l’option qui figure en tête de ma liste pour le moment, mais ce serait l’une des options disponibles », a ajouté Slumbers. « La perturbation causée n’est pas bonne pour le sport. Cela déchire le sport.

« Je me soucie de la perception de ce jeu dans le monde. Je ne veux pas qu’il soit perçu comme un jeu qui n’est pas disponible pour tout le monde, qui n’est pas disponible pour les garçons, les filles, les hommes et les femmes. Nous Je dois aller au-delà de cela. Je suis très heureux qu’ils soient assis là et qu’ils le découvrent parce qu’à long terme, c’est bon pour le sport. »

Le R&A a précédemment exclu l’interdiction des joueurs du circuit soutenu par l’Arabie saoudite, une position qu’il a continué à maintenir, Slumbers insistant sur le fait qu’il avait donné de nombreuses opportunités aux joueurs de LIV de se qualifier.

« Nous avons fait deux choses principales qui ont créé et assuré à notre avis que les voies vers tous les joueurs jouant sur LIV ou n’importe où ailleurs dans le monde avaient une chance de se qualifier cette semaine », a expliqué Slumbers.

« Nous avons donné quatre places dans le championnat à l’Open de Hong Kong sur le circuit asiatique, entièrement disponible pour tout joueur sur LIV pour avoir joué, et un certain nombre d’entre eux l’ont fait et ont essayé de se qualifier, et nous avons augmenté les qualifications finales de 12 à 19 places.

« Si vous jetez un coup d’œil aux champs qui se sont rendus aux FQ (Qualifications finales), ils étaient probablement les meilleurs champs de qualification finale des joueurs mondiaux que nous ayons eu depuis que nous avons introduit le système juste avant mon arrivée.

« Nous continuerons de veiller à ce qu’il y ait des qualifications et des exemptions disponibles pour garantir que les meilleurs joueurs du monde participent à ce championnat. Je pense que nous y sommes parvenus cette année, et nous continuerons à le faire. »

Le gagnant du concours de cette année à Hoylake gagnera un record de 3 millions de dollars (2,3 millions de livres sterling), la bourse du tournoi ayant presque doublé depuis 2016, bien que l’argent offert à l’Open reste inférieur à celui des trois autres majors masculins et à LIV régulier. événements

« Des augmentations significatives des prix en argent dans le jeu professionnel masculin ont entraîné une réévaluation à long terme du modèle commercial du golf professionnel », a ajouté Slumbers. « En tant que gardiens du jeu, nous devons équilibrer le fonds des prix à l’Open en garantissant un investissement approprié dans les initiatives de base et les nouvelles initiatives de golf.

Martin Slumbers a admis qu’il s’agissait d’une « accélération plus rapide que prévu des prix professionnels masculins »

« Il ne fait aucun doute que notre capacité à y parvenir a été affectée par l’accélération beaucoup plus rapide des prix professionnels masculins que nous ne l’avions prévu ou prévu.

« Ce sont les choix difficiles auxquels nous, et je suis sûr que les autres organismes leaders du golf, sommes confrontés, et nous devons adopter une approche stratégique financièrement viable à long terme plutôt que de simplement trouver des solutions à court terme.

« Si vous voulez savoir ce qui me tient vraiment à cœur et ce qui me semble important pour le jeu, c’est la pérennité financière du golf professionnel. C’est s’assurer que le golf prospère dans 50 ans, mais que nous maintenions et n’oublions pas valeurs autour de notre jeu. »

