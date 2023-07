The Open 2023: Qualifier Matthew Jordan vise à faire compter l’avantage à domicile au Royal Liverpool | Nouvelles du golf

Matthew Jordan, originaire de Hoylake, espère faire valoir sa connaissance de son parcours à domicile lors de l’Open de cette année

Lorsque Old Tom Morris a remporté quatre des huit premières éditions de The Open, il serait peut-être juste de supposer que peut-être – juste peut-être – sa connaissance intime des faiblesses du Prestwick Golf Club depuis son époque en tant que professionnel du club a joué entre ses mains. .

Le fait que la plus ancienne majeure de golf au monde ait fait tourner les sites depuis qu’elle a été jouée pour la première fois à St Andrews en 1873 signifie que ce genre d’avantage à domicile entre rarement dans l’équation maintenant, mais l’emplacement de la 151e édition a permis aux choses de se mettre en place parfaitement pour un joueur. .

Matthew Jordan est l’un des 156 concurrents les moins annoncés sur le terrain au Royal Liverpool, mais pourrait à juste titre prétendre connaître ce parcours mieux que n’importe lequel d’entre eux, même avec le nouveau 17e trou par trois qui s’est avéré diviser la communauté des golfeurs. .

Le natif de Hoylake, âgé de 27 ans, joue ces liens depuis l’âge de sept ans et s’est assuré sa place à l’Open en terminant deuxième de la dernière qualification juste en haut de la côte à West Lancashire il y a deux semaines. En ce qui le concerne cependant, ses connaissances locales ne feront peut-être pas beaucoup de différence de toute façon.

« En fait, c’est la première fois que je viens ici depuis quelques semaines, donc je n’ai pas vu [the course] », a déclaré Jordan. « D’après ce dont je me souviens, parce que nous avons eu une période de sécheresse, je me souviens que le rugueux était en fait un peu clairsemé, ce qui n’est évidemment pas la meilleure chose – et puis s’il pleut, alors il pourrait se ramollir.

« Encore une fois, je suis un peu intrigué de sortir et de voir exactement à quoi ça ressemble, mais par rapport aux précédents Open, je me souviens qu’en 14, je pense que c’était doux et que le score était vraiment bon, puis en 2006, il a été complètement brûlé.

« Donc, j’ai vu ce genre de côté. Je pense que nous espérons juste qu’il se raffermira un peu et qu’il y aura un peu de vent, afin qu’il puisse offrir de bons scores et de mauvais scores.

Wayne Riley et Iona Stephen jettent un œil au parcours Royal Liverpool avant l'Open Championship 2023 à Hoylake

« Je regarde juste certains endroits où vous pouvez le frapper en termes de genre, je veux voir où se trouve le rugueux à certains endroits. Je ne vais pas révéler où parce que je ne veux pas donner trop de conseils . »

Jordan a apprivoisé le Royal Liverpool suffisamment de fois pour remporter le championnat du club à plusieurs reprises, bien qu’il minimise cet exploit en disant: « Je pense que des gens comme mon père jouaient là-dedans, donc ce n’était pas trop difficile de gagner. »

Malgré tout, il a quelques réalisations notables sur son CV de golfeur. Il a été membre de l’équipe de Grande-Bretagne et d’Irlande de la Walker Cup en 2017, la même année où il a remporté le trophée St Andrews, et a remporté un autre prix amateur prestigieux dans le trophée Lytham l’année suivante.

Lors des qualifications de l’Open, le membre de l’European Challenge Tour de deuxième niveau a devancé les anciens grands vainqueurs Graeme McDowell et Sergio Garcia après avoir tiré un total de 134 en deux tours de 10 sous la normale et a fait la coupe au Genesis Scottish Open de la semaine dernière où il a terminé 77e.

L’un des moments les plus mémorables de sa carrière à ce jour se produira sans aucun doute à 6 h 35 jeudi matin, lorsque lui, Richie Ramsay et Branden Grace deviendront le premier groupe à entrer sur le parcours pour commencer l’Open de cette année – avec Jordan ayant le l’honneur de frapper le premier coup du tee.

« C’est un honneur incroyable », a déclaré Jordan. « Je suis sûr que le premier tee, peu importe ce qui allait être spécial, mais évidemment pour avoir ça quand j’étais enfant, je me levais tôt, à 6h30, et c’était le début de l’Open. J’ai bons souvenirs, alors avoir cet honneur est génial.

« À ce moment-là, je n’étais pas trop sûr [whether he would pursue golf as a career]. Je pense que je venais de terminer l’école, et je n’étais pas vraiment sûr que c’était ce que je faisais. Je pense que j’avais une place à l’université, mais nous avons pris une année sabbatique, puis le golf a pris le dessus.

« Je pense qu’une fois que l’Open s’est produit et que le golf est devenu la chose n ° 1, alors c’est ce que j’ai toujours aspiré à faire. C’est comme » d’accord, j’ai vu ce que j’aimerais faire « , donc c’était toujours comme dans le dos de mon esprit de ‘oui, je veux vraiment y arriver’. »

Collin Morikawa a donné aux téléspectateurs un aperçu spécial des coulisses du vestiaire des joueurs du Royal Liverpool, y compris le «Coin des champions» réservé aux anciens champions

Jordan était spectateur lors des deux dernières occasions où le Royal Liverpool a accueilli l’Open, se souvenant d’avoir été un jeune de 10 ans impressionné par avoir passé 20 minutes à regarder le vainqueur de cette année-là, Tiger Woods, sur le green en 2006, puis avoir vu Rory McIlroy descendre le dernier fairway en route vers son premier triomphe Open huit ans plus tard.

Le retrait de Woods de l’Open de cette année alors qu’il poursuit sa convalescence après une opération à la cheville signifie que Jordan n’aura pas la chance de concourir aux côtés de son idole de golf.

Néanmoins, jouer dans l’un des tournois de golf les plus prestigieux sur son parcours à domicile est assez spécial en soi et bien qu’il sache qu’il aura l’adhésion du Royal Liverpool dans son coin avec ses amis et sa famille, Jordan essaie de se concentrer uniquement sur s’assurer que l’occasion ne l’emporte pas sur lui.

« En fin de compte, je veux jouer », a déclaré Jordan. « Je pense qu’en ce qui me concerne, quand je sortirai de cette semaine prochaine, je veux juste jouer au golf comme je sais que je peux, comme je le fais à l’entraînement, comme je le ferai normalement si je suis ici pour me préparer tout autre événement.

« Et si je sens que je peux le faire, alors je sais que je peux bien faire ici. Pour moi, il ne s’agit pas de laisser l’occasion dicter ce que je fais exactement, c’est juste moi qui joue au golf. »

