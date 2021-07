The One Show sombre dans le chaos alors que Shakira se fige – avant qu’Alex Jones ne la coupe

THE One Show est tombé dans le chaos ce soir lorsque Shakira s’est figée via une liaison vidéo, avant qu’Alex Jones n’ait d’autre choix que de l’interrompre.

La chanteuse colombienne est apparue dans l’émission de la BBC vendredi soir alors qu’elle discutait de son tout nouveau single avec Alex et le co-animateur Ronan Keating.

4 Shakira était l’invitée de The One Show vendredi soir Crédit : BBC

4 Elle a gelé et a ensuite été coupée par l’hôte Alex Jones Crédit : BBC

Alors que la belle brune est d’abord apparue à l’écran sans problème, les animateurs ont rapidement remarqué que son lien vidéo ne cessait de se figer.

Essayant de parler aux côtés du DJ Mark Ronson, la photo de Shakira est restée immobile alors que seule sa voix pouvait être entendue venant de l’écran.

Le présentateur gallois Alex a fait de son mieux pour maintenir la conversation en discutant du choix des deux artistes dans les sports olympiques.

« Mark, course à pied, ce serait pour vous ? » a-t-elle demandé en plaisantant au légendaire producteur de disques en retenant son rire.

Le DJ a répondu: « J’en ai entendu parler, vos pieds ne sont pas autorisés à quitter complètement le sol. Je pense que c’est dans ma rue, c’est ma vitesse. »

Ronan a ensuite tourné son attention vers Shakira, lui demandant « quel serait son sport olympique » – mais il a rencontré un silence complet.

Alors que les co-animateurs et les téléspectateurs attendaient avec impatience qu’elle parle, Alex a déclaré: « Oh, je pensais qu’elle était juste magnifique, mais elle est gelée. »

Alex a détourné l’attention des fans en présentant un extrait de sa nouvelle chanson, Don’t Wait Up, qui a continué à jouer.

Ils ont ensuite feuilleté les invités pour éviter toute gêne alors qu’ils luttaient pour mettre la main sur Shakira dans les coulisses.

Elle a finalement été ramenée pour une conversation à la fin du spectacle alors qu’elle commençait à discuter de ce que c’était que d’être de retour en studio.

Shakira a déclaré: « C’est génial d’être dans une pièce ou dans un studio avec d’autres collaborateurs, tout ce que j’ai à l’intérieur se déverse sous forme de chansons. »

Alors qu’elle parlait à nouveau de son parcours vers la création musicale, Alex Jones a dû l’interrompre au milieu de son discours pour dire que le spectacle était terminé.

« Shakira, nous allons devoir vous arrêter là, » intervint-elle. « Ravi de vous voir, et nous vous verrons lundi. »

On pouvait l’entendre dire avant que le générique ne commence: « Eh bien, c’était une course jusqu’à l’arrivée, n’est-ce pas? »

Les fans ont immédiatement afflué sur les réseaux sociaux pour critiquer la série pour leur traitement « non professionnel » du chanteur colombien.

L’un d’eux a commencé: « Désolé, mais couper Shakira était incroyablement grossier et peu professionnel », tandis qu’un deuxième a convenu: « Très peu professionnel. »

« Si vous saviez qu’il ne vous restait que quelques secondes, vous auriez dû réduire vos pertes au lieu d’effacer efficacement une star internationale de la musique », a ajouté un troisième. « Je pense qu’une déclaration d’excuses est due. »

« Nous voulons que Shakira revienne, c’était irrespectueux », a déclaré un quatrième, tandis qu’un autre était d’accord: « Oh, c’est tellement triste, ils ont coupé Shakira, elle n’a parlé que 45 secondes environ. »

The One Show continue sur BBC One en semaine à 19h.

4 Alex a été obligé de couper Shakira alors qu’elle tentait de parler Crédit : BBC