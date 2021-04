THE One Show a annoncé que deux présentateurs permanents se joindront à Alex Jones – et vous ne manquerez pas de les reconnaître.

L’émission du soir de la BBC a vu plusieurs invités animer l’émission avec Alex depuis que son ancien co-animateur Matt Baker a quitté le programme l’année dernière.

Deux de ces invités étaient Jermaine Jenas, 38 ans, et Ronan Keating, 44 ans, mais maintenant, le couple est devenu le plus récent ajout permanent à l’équipe de présentation.

À partir du lundi 10 mai, Jermaine co-présentera avec Alex Jones, 44 ans, du lundi au mercredi, Ronan la rejoignant sur le canapé le jeudi et le vendredi de chaque semaine.

L’ancien joueur de Tottenham a déclaré: «J’ai vraiment adoré faire partie de The One Show, Alex, l’équipe et les téléspectateurs m’ont fait sentir les bienvenus et nous nous sommes déjà beaucoup amusés.

«J’ai vraiment hâte de me joindre en tant qu’hôte à plein temps aux côtés de Ronan.»

Ronan a ajouté: « Je suis tellement ravi de faire officiellement partie de la famille The One Show.

«C’est une émission que j’aime depuis de nombreuses années en tant qu’invité et animateur et j’ai hâte de commencer aux côtés d’Alex, Jermaine et de la merveilleuse équipe dans les coulisses.

Alex, qui anime l’émission depuis 2010, a déclaré qu’elle était ravie d’avoir Jermaine et Ronan dans l’émission en permanence.

«La présentation de The One Show est un privilège si spécial, en particulier l’année dernière – je suis fière du rôle que nous avons joué pour garder la société nationale en ces temps difficiles», a-t-elle déclaré.

«Nous sommes tellement chanceux d’avoir une incroyable famille de talents sur The One Show et j’ai vraiment adoré faire la connaissance de Jermaine et Ronan sur le canapé, c’est tellement excitant qu’ils seront mes co-animateurs toute l’année.

Rob Unsworth, rédacteur en chef de The One Show, a déclaré: «Nous sommes ravis que Ronan et Jermaine nous rejoignent en tant qu’animateurs réguliers de One Show aux côtés d’Alex sur le canapé.

«C’est un nouveau chapitre passionnant pour la série, et nous avons hâte que les téléspectateurs apprennent à connaître un côté différent de ces visages bien connus.»

The One Show est diffusé à 19 heures chaque soir de la semaine sur BBC One.