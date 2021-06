The One Show 2021 : RT Creative Lab remporte 2 crayons de bronze et 9 crayons de mérite dans le meilleur prix mondial de la publicité et du design

La série Instagram « The Endless Letter » de RT Creative Lab en l’honneur des victimes de la Seconde Guerre mondiale a arraché deux crayons de bronze au The One Show 2021 de New York, la remise de prix la plus prestigieuse au monde dans les domaines de la publicité, du design et du marketing numérique.

La série Instagram ‘The Endless Letter’ a décroché les crayons Bronze dans les catégories Impact social et Série de contenu dans la discipline In-House. Le prix de la discipline est tout nouveau et a été introduit avec Music and Sound Craft cette année. Il évalue le travail produit par l’équipe créative interne d’une marque qui se concentre sur la publicité et le marketing de son produit ou service. RT Creative Lab a concouru dans la même discipline avec Spotify, Google, Verizon et Instagram, entre autres. Sur environ 200 candidatures, seules 12 récompenses ont été décernées dans cette discipline.

« Guerre : dessins d’enfants », « Leçons d’Auschwitz : hommage en réalité virtuelle par les étudiants » et « La lettre sans fin » font partie du projet #VictoryPages – un grand projet numérique multiplateforme dédié aux 75 ans qui se sont écoulés depuis la victoire sur le nazisme. Le projet et sa série ont reçu neuf Mérites dans diverses catégories.

Le processus d’évaluation One Show est reconnu pour son haut niveau d’intégrité, avec plus de 200 leaders de l’industrie du monde entier évaluant les candidatures en fonction de la créativité des idées et de la qualité d’exécution.

Basé à New York, The One Show est produit par The One Club For Creativity – une organisation internationale à but non lucratif cherchant à inspirer, encourager et développer l’excellence créative dans la publicité et le design. Depuis plus de 40 ans, le Gold Pencil, décerné par The One Show, est considéré comme l’un des meilleurs prix de l’industrie.

« The Endless Letter » de RT Creative Lab est une série graphique unique présentant des centaines d’extraits de lettres originales de la Seconde Guerre mondiale provenant du front, qui ont été collectées dans les archives russes par l’équipe du projet « Letters from the Front ». Les citations sont accompagnées d’illustrations créées par de jeunes étudiants de l’école de design RANEPA de Moscou, ainsi que par des artistes renommés Peter Bankov et Mikhail Sorkin. Les fragments de lettres et les illustrations ont été partagés ligne par ligne sur Instagram Stories, créant une sorte de «lettre sans fin» avec une partition originale et non-stop du jeune compositeur russe Max Makarychev.

‘The Endless Letter’ fait partie du projet #VictoryPages – un grand projet numérique multi-plateforme dédié à 75 ans depuis la victoire sur le nazisme. C’est l’occasion d’apprécier l’ampleur du 9 mai 1945, jour de la fin de la guerre pour l’URSS, à travers les impressions personnelles de contemporains. Près de 27 millions de personnes ont été tuées ou sont mortes pendant la guerre. Le Jour de la Victoire est important en Russie parce que chaque famille a un héros de guerre qui est soit rentré chez lui, soit mort au combat. Le projet #VictoryPages est une histoire de victoire racontée pour les jeunes, par les jeunes, en utilisant le langage des médias modernes, sur cinq réseaux sociaux.

Différentes séries du projet #VictoryPages ont remporté un total de plus de 80 récompenses, dont des Webbys, des Clio Awards, des Epica Awards, des Shorty Social Good Awards et des Red Dot Awards, entre autres.

