The One Show 2021: le directeur de RT Creative Lab jugera dans le plus grand salon de la publicité et du design

Le One Club For Creativity a nommé le fondateur et directeur de RT Creative Lab, Kirill Karnovich-Valua, pour siéger en tant que juge de The One Show 2021, la plus prestigieuse cérémonie de remise de prix en publicité, design et marketing numérique.

Karnovich-Valua sera juge pour la discipline In-House, qui évalue le travail produit par l’équipe de création interne d’une marque qui se concentre sur la publicité et le marketing de son produit ou service. Le prix de la discipline en interne est tout nouveau et a été introduit cette année avec Music and Sound Craft.

Kirill Karnovich-Valua est le fondateur et directeur créatif de RT Creative Lab – une équipe numérique interne au sein d’une chaîne de télévision d’information nominée aux Emmy internationaux diffusant depuis la Russie. L’équipe est à l’origine de campagnes primées telles que #VictoryPages, Lessons of Auschwitz VR project, The Endless Letter, # 1917LIVE, # Romanovs100 et d’autres. La mission de RT Creative Lab est d’expérimenter les formats de narration numérique, d’innover dans l’approche de sujets historiques complexes pour les plus jeunes.

Les projets de Karnovich-Valua ont été reconnus dans des dizaines de festivals internationaux, remportant plus de 100 prix, notamment à Cannes Lions, D&AD, ADC, Red Dot Design Award, The One Show, The Webby Awards, The Lovie Awards, Clios, Eurobest, Promax, Festivals de New York, Shorty Awards, Epica Awards et bien d’autres. En 2020, RT Creative Lab s’est classé parmi les trois premiers du classement des agences internes du One Club. Il est également membre de l’Académie internationale des arts et des sciences numériques (IADAS) – l’organe de jugement des «Oscars de l’Internet», les Webby Awards.

Le processus de jugement One Show se déroulera en ligne cette année, en raison de la pandémie. Le processus d’évaluation est reconnu pour son haut niveau d’intégrité, avec plus de 200 leaders de l’industrie du monde entier jugeant les candidatures en fonction de la créativité des idées et de la qualité de l’exécution.

Cinq grands créatifs de Russie ont été inclus dans The One Show 2021. Outre Kirill Karnovich-Valua, la remise des prix sera jugée par Ilya Andreyev, directeur créatif de Cheil Worldwide dans la discipline Branded Entertainment; Evgenia Arabkina, directrice de la création exécutive de Serviceplan Moscou, dans la discipline de l’artisanat interactif et en ligne / mobile / numérique; Alexey Fedorov, directeur créatif exécutif de BBDO Moscou, dans la discipline du marketing direct, et Serafima Gurova, fondatrice / PDG de RODNYA Creative PR Studio, dans la discipline des relations publiques.

RT Creative Lab arrive en tête de la liste des entreprises dont les projets numériques placent la Russie dans le classement international des gagnants Webby pour la première fois! 🎆 @TheWebbyAwards @ Romanovs100 @pobedapage Voici l’index complet des gagnants du Webby international 2020 https://t.co/5Wa3GjadgP pic.twitter.com/cn3WAKqbCq – RT Creative Lab (@RTcreativeLab) 15 janvier 2021

The One Show est produit par The One Club For Creativity – une organisation internationale à but non lucratif qui cherche à inspirer, encourager et développer l’excellence créative dans la publicité et le design. Depuis plus de 40 ans, le Gold Pencil, décerné par The One Show, est considéré comme l’un des meilleurs prix de l’industrie.

En février 2021, The One Show a été désigné par l’Association des agences de communication de Russie (ACAR) comme l’un des trois meilleurs concours mondiaux de publicité et de design. Il fera désormais partie de l’évaluation de la créativité de l’organisation. La nouvelle désignation de l’ACAR signifie que les agences en Russie gagneront des points dans le classement de la créativité pour avoir remporté les crayons One Show Gold, Silver et Bronze.

