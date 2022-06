« Rire » semblait être un mot amusant dans ce contexte, même pour un homme au cœur célèbre dans une chemise hawaïenne et des sandales Hoka, même pour le mec qui avait joué le mec. Mais ensuite, ses opinions sur la vie sont devenues de plus en plus zen au fil des ans – ou, comme il l’a dit, « bouddhiquement inclinées ». Alors que lui et Lithgow, 76 ans, parlaient de « The Old Man », la conversation était rarement moins que joyeuse, même si elle tournait vers des sujets plus lourds.

Créé par Jonathan E. Steinberg et Robert Levine et basé sur le roman de Thomas Perry, « The Old Man », un drame maussade du chat et de la souris, fait ses débuts jeudi sur FX. (Les épisodes seront diffusés sur Hulu à partir de vendredi.) Il s’agit du premier rôle télévisé régulier de Bridges depuis son enfance, apparaissant dans des émissions comme « Sea Hunt », une série d’aventures mettant en vedette son père, Lloyd. Il s’agit également de sa première collaboration avec Lithgow, malgré leurs carrières variées et primées s’étalant sur des décennies. (Bridges a l’Oscar, Lithgow les Emmys et Tonys.)