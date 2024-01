The Old Crow est une petite maison au charme irrésistible pour deux

Cette maison sur roues de style rustique est peut-être un peu rude sur les bords, mais elle ne manque pas d’un sentiment de familiarité confortable. Conçue pour résister à des conditions climatiques plus rigoureuses et suffisamment spacieuse pour accueillir deux habitants, la Old Crow est l’une des petites maisons les plus charmantes avec une âme classique.

Il est fascinant de constater la polyvalence inégalée de la conception de petites maisons dans le monde entier, allant des structures futuristes et ultra-sophistiquées aux modèles les plus simples et les plus bruts. Il y en a pour tous les goûts, et le Old Crow est destiné aux personnes qui aiment la simplicité rustique. Cette maison unique conçue et construite par Tiny Homes of Maine n’a rien à voir avec le minimalisme contemporain d’inspiration scandinave omniprésent dans l’industrie des petites maisons. Son style classique et sans sophistication le distingue de ses homologues beaucoup plus modernes, comme une relique précieuse.

Le Old Crow semble habité et dégage la charmante nostalgie d’une époque révolue. Pourtant, les boiseries rustiques ne sont pas entièrement responsables de l’ambiance chaleureuse de cette demeure. L’aménagement intelligent joue également un rôle important en transformant une habitation basique en un havre de paix chaleureux et accueillant. L’extérieur sans prétention fait allusion à l’ambiance rétro de la maison. Elle n’est en aucun cas aussi ouverte sur l’extérieur que la plupart des petites maisons contemporaines, mais elle ne manque pas de luminosité ni de la fluidité d’un aménagement ouvert.

Certains pourraient trouver la cuisine du Old Crow trop petite. De nombreuses mini-maisons tentent d’agrandir le plus possible l’espace cuisine, souvent au détriment des autres espaces de vie. Cette petite cabane en forme de cabine reste simple. De magnifiques comptoirs en bloc de boucher en noyer américain offrent un espace de cuisson de base, tandis que quelques armoires gardent tout bien rangé.

Photo de : Maine

La version standard est livrée avec un mini-réfrigérateur, une table de cuisson électrique à deux brûleurs et une hotte ventilée. De plus, le coin cuisine comprend le branchement pour un combo laveuse/sécheuse sous le comptoir. Il n’y a pas de placards ni d’étagères supplémentaires qui pourraient créer un encombrement excessif dans ce petit espace. C’est peut-être basique, mais c’est suffisamment confortable et fonctionnel pour un couple.

Avoir une cuisine aussi compacte, c’est libérer de l’espace pour un joli coin repas. La plupart des petites maisons de cette catégorie de taille utilisent un comptoir allongé comme snack-bar ou ajoutent un bar de petit-déjeuner séparé près de la fenêtre. The Old Crow révèle une configuration de salle à manger romantique stratégiquement placée entre la cuisine et le salon. C’est une belle façon de mettre en valeur les murs à feuillures d’aspect vintage et les cadres de fenêtres en bois. Il y a également beaucoup de lumière naturelle qui traverse les fenêtres et les portes d’entrée vitrées.

Peu de maisons sur roues proposent une option de restauration aussi agréable, particulièrement adaptée aux couples. En même temps, ce n’est qu’une des possibilités. La longueur du Old Crow (24 pieds/7,3 mètres) ajoute de la polyvalence à l’aménagement ouvert. Grâce à la cuisine plus petite, cette partie de la maison peut être adaptée à différents besoins. Au lieu de la table à manger et des chaises assorties, elle pourrait comporter un grand bureau ou une configuration travail/loisirs.

Photo de : Maine

Le meilleur, c’est que quel que soit le choix, il restera suffisamment de place pour un somptueux coin salon. Cet espace flexible peut même offrir un hébergement supplémentaire si un canapé convertible est disponible. Les portes vitrées et les impostes la maintiennent baignée de lumière naturelle tout au long de la journée. Juste au-dessus, un petit loft offre des rangements pratiques. La flexibilité est l’élément clé, et elle permet aux futurs propriétaires de jouer avec différents choix et de trouver la configuration qui leur convient le mieux.

En passant à l’autre bout de la maison, nous entrons dans un espace de vie plus privé. C’est là que se trouvent la chambre en mezzanine et la salle de bain du rez-de-chaussée. Le loft principal dispose d’un mur de protection partiel pour plus d’intimité, contrairement au plus petit qui reste entièrement ouvert. Plusieurs fenêtres et un puits de lumière ajoutent une lumière naturelle abondante et sont également essentiels à une bonne circulation de l’air.

En tant que maison véritablement rustique, Old Crow simplifie également les choses en termes d’accès aux lofts. Il n’y a pas d’escalier, seulement une échelle basique pour les deux lofts. Ce n’est pas l’option la plus confortable, mais elle permet d’économiser beaucoup d’espace. Ceci, combiné à une cuisine compacte, permet au Old Crow d’afficher un espace de vie et un coin repas si généreux.

Photo de : Maine

Ce 24 pieds est livré sur une remorque à deux essieux avec quatre anneaux d’arrimage en D et un solin galvanisé. Les boiseries en pin et l’isolation de haute qualité garantissent une durabilité et une ambiance chaleureuse à l’intérieur, même dans des conditions météorologiques difficiles. En plus du service électrique de 100 ampères et du branchement d’eau, une pompe et un condenseur mini-split sont également inclus dans le prix de base.

Tiny Homes of Maine construit des maisons mobiles robustes à Houlton. Chaque modèle peut être personnalisé et amélioré, mais une maison comme le vieux corbeau dégage un charme unique qui ne doit pas être altéré. Dans un monde de changements constants et de transformations folles, cette beauté rustique est la maison dans laquelle vous voudriez revenir.