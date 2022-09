The Offspring/Simple Plan pour jouer à Kelowna – Kelowna Capital News

L’un des groupes punk les plus vendus de l’histoire arrive à Kelowna.

The Offspring jouera à Prospera Place le 25 novembre dans le cadre de leur tournée Let The Bad Times Roll. Après des festivals européens à guichets fermés et une apparition à Rock in Rio, le groupe entame la partie canadienne de sa tournée à Halifax le 31 octobre, jouant un total de 18 villes.

The Offspring a vendu 40 millions d’albums dans le monde avec Let The Bad Times Roll, sorti en 2021, leur dernier effort.

“Cet album est probablement la chose la plus cathartique que nous ayons faite”, a déclaré le chanteur Dexter Holland. “Les messages peuvent être sombres, mais à la fin, ce qui reste, c’est que la communication est importante, que le travail sur les sentiments est important et, surtout, que l’espoir est important.”

Se joindre au groupe en tournée est Simple Plan de Montréal.

« Nous sommes tellement excités de pouvoir enfin annoncer cette tournée canadienne avec The Offspring », a déclaré le batteur Chuck Comeau. « Nous savons que beaucoup de nos partisans canadiens attendent cela depuis très longtemps et nous sommes ravis de jouer pour eux partout au pays. Le Canada est un endroit très spécial pour notre groupe, et nous savons que ces spectacles vont être incroyables.

Les billets pour le spectacle Prospera Place seront mis en vente le vendredi 9 septembre à 10 h sur Live Nation.

