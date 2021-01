Pour célébrer Peacock en tant que nouvelle maison de « The Office », le service de diffusion en continu a partagé vendredi des images inédites de la sitcom bien-aimée, mettant en vedette Jim (John Krasinski) et Pam (Jenna Fischer) en train de réaliser une « Matrix » – blague inspirée contre Dwight (Rainn Wilson).

Dans la scène, le couple, avec l’aide du garde de sécurité Hank (feu Hugh Dane), tente de convaincre Dwight qu’il a la possibilité de rejoindre une armée clandestine pour aider à libérer l’humanité. Sa décision, un peu comme celle de Neo dans «The Matrix», est prise en choisissant entre deux pilules.

Son choix les surprend tous.

La nouvelle scène intervient alors que « The Office » déménage à Peacock de son ancien domicile de streaming sur Netflix.

Depuis le 1er janvier, les 201 épisodes de l’émission sont sur le service de streaming appartenant à NBCUniversal. Les deux premières saisons sont disponibles gratuitement, tandis que les saisons 3-9 nécessitent un abonnement à Peacock Premium, au prix de 4,99 $ par mois. (Une expérience sans publicité est disponible pour 9,99 $ par mois.)

« Le retour de » The Office « dans la famille NBC ouvre l’accès à de nombreux contenus supplémentaires que nous avons initialement tournés », a déclaré le producteur exécutif Greg Daniels dans un communiqué. « L’équipe de Peacock voulait créer la destination ultime pour les fans, alors je suis retourné dans les quotidiens avec les éditeurs originaux de l’émission et j’ai trouvé des images inédites qui avaient été coupées pour le temps mais qui sont toujours amusantes à voir. »

« The Office » a été diffusé sur NBC de 2005 à 2013. Il a remporté cinq Emmys au cours de ses neuf saisons et un Peabody Award en 2006. Il a trouvé une seconde vie et une nouvelle génération de téléspectateurs grâce au streaming et à Netflix, Nielsen estimant que l’émission a été diffusée pendant environ 52 milliards de minutes en 2018.