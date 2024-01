The Off by Wine Paris & Vinexpo Paris dévoile sa sélection 2024

Publicité

Un programme d’événements spéciaux du 12 au 14 février 2024 dans 200 lieux parisiens

23 janvier 2024 – Le 4ème Le programme OFF de Wine Paris & Vinexpo Paris prend une nouvelle fois d’assaut la capitale en 2024 avec une sélection de 200 restaurants et bars à cocktails pour de belles expériences œnologiques et gastronomiques tendance.

La liste des lieux OFF by Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 est pleine à craquer. Il compte 200 restaurants et bars à cocktails triés sur le volet, répartis dans chaque arrondissement de la capitale française. Chacun d’entre eux mettra à l’honneur les vins et la mixologie, avec ou sans alcool. Les lieux OFF sélectionnés pour leurs expériences uniques autour du vin et des spiritueux promettent une parenthèse de bon goût, que ce soit pour les affaires ou pour le plaisir.

La programmation OFF 2024 propose un choix soigneusement sélectionné de lieux accueillants, uniques et animés servant des vins de vignerons français et étrangers, des spiritueux haut de gamme, des boissons authentiques et créatives et une cuisine savoureuse pour régaler les papilles et les palais.

Un programme passionnant d’événements du 12 au 14 février pour faire vibrer Paris

Pour célébrer les talentueux chefs, sommeliers et mixologues, les restaurants et bars OFF animeront des événements exclusifs ouverts à tous lors des trois soirées du salon international Wine Paris & Vinexpo Paris.

Du 12 au 14 février, Paris sera le théâtre d’une fête du vin et des cocktails, offrant une multitude d’expériences pour les passionnés et les professionnels. Voici quelques exemples :

Les 12, 13 et 14 février :

Aux Crus de Bourgogne, une carte exclusive autour d’accords mets et vins mettant en avant les saveurs et les vins emblématiques de la région dans un cadre classique chic « old school ».

Au « Bougainville », un repas décontracté avec le vigneron du Beaujolais Didier Bataillard et les quatre Crus – Saint-Amour, Moulin à Vent, Chénas et Juliénas.

Le Bon Vivant, connu pour ses vins biologiques, biodynamiques et naturels, organisera des soirées spéciales vins effervescents.

Le 12 février :

Au « Frenchie Wine Bar », l’harmonie mets et vins est au centre d’un repas autour d’un domaine exceptionnel en AOP Muscadet Côtes de Grandlieu dans la Vallée de la Loire en présence du vigneron Eric Chevalier.

Au Syndicat, une soirée dégustation à l’ambiance hip-hop animée en partenariat avec féfé Cocktails et toute une gamme de cocktails en canettes.

À propos de WINE PARIS & VINEXPO PARIS

Wine Paris & Vinexpo Paris est le rendez-vous annuel des professionnels internationaux du vin et des spiritueux. Organisé à la mi-février, à une période clé de l’année, il vise à offrir un point de convergence cohérent pour les acteurs de l’industrie autour d’une gamme de produits complète, pertinente et inclusive qui met en valeur les régions productrices de vins et de spiritueux à travers le monde.

À propos de VINEXPOSIUM

Vinexposium agit comme une plaque tournante pour tous les acteurs de la filière vins et spiritueux en concevant une variété de formats d’événements pertinents, tout au long de l’année et à travers le monde. En réunissant exposants et visiteurs lors de près de 10 événements par an, et sa communauté tous les jours de l’année à vinexposium365.comVinexposium est l’allié de l’industrie pour développer son rayonnement commercial. Vinexposium, créer une dynamique