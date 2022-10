The Ocean Cleanup installe l’intercepteur 007 dans le comté de Los Angeles

Hourra pour Hollywood ! The Ocean Cleanup installe un James BondInterceptor sur le thème du nom de code 007 à Los Angeles.

Après des années de planification, l’organisation à but non lucratif néerlandaise, célèbre pour avoir nettoyé le Great Pacific Garbage Patch et pour avoir empêché la pollution plastique de couler dans les rivières et dans l’océan, a conclu un accord avec le comté de Los Angeles pour installer l’Interceptor 007 à Ballona Creek.

Le 6 octobre, Ocean Cleanup a produit un flux en direct montrant l’Interceptor de dernière génération remorqué d’une base de la Marine à Long Beach, en Californie, jusqu’à sa résidence permanente protégeant certaines des plages les plus emblématiques de Californie. Le livestream de plus de 5 heures a présenté des mises à jour du fondateur et PDG Boyan Slat ainsi qu’un aperçu de la future technologie de nettoyage des océans et des plans logistiques pour poursuivre les efforts visant à ranger le Great Pacific Garbage Patch.

