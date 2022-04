The Northman review : L’épopée viking refuse d’être moderne

Au 12ème siècle ou à peu près, un type que nous connaissons aujourd’hui sous le nom de Saxo Grammaticus s’est assis pour écrire une histoire du Danemark, une chronique de sa mythologie, de son histoire et de ses conquêtes. Je doute qu’il savait que son travail inspirerait des générations d’adaptations. Mais, comme le destin l’aurait voulu, deux de ses 16 livres racontaient une histoire exubérante d’Amleth, petit-fils d’un roi. Le père d’Amleth a été assassiné par son frère, l’oncle d’Amleth, qui a ensuite épousé la mère d’Amleth. Amleth a feint la folie pour échapper à l’épée de son oncle, mais finalement, il a pris sa revanche.

Les historiens pensent que le récit d’Amleth par Saxo Grammaticus était lui-même une adaptation, basée sur des poèmes islandais plus anciens. Mais ce serait loin d’être le récit final de l’histoire. Le plus célèbre, quelques siècles plus tard, un dramaturge anglais a utilisé le conte d’Amleth comme source d’inspiration pour l’histoire d’un prince danois qui a vengé la mort de son propre père aux mains de son oncle et beau-père. Il l’a intitulé La tragédie d’Hamlet, prince de Danemark.

Et maintenant — à une époque où les légendes médiévales semblent de plus en plus stimuler l’imagination des cinéastes — L’homme du nord, une épopée viking à couper le souffle du réalisateur obsédé par les détails Robert Eggers, est également basée sur la légende d’Amleth. (Pour le dire autrement : si vous vous sentez en regardant L’homme du nord comme si vous regardiez une adaptation de Shakespeare, vous vous trompez, mais seulement en quelque sorte.)

Un profil récent du New Yorker se penche sur les recherches méticuleuses qu’Eggers – qui était tout aussi attentif à l’exactitude historique dans ses premiers longs métrages, La sorcière et Le phare – engagé à faire L’homme du nord. Il met en vedette un Alexander Skarsgård extrêmement déchiré dans le rôle d’Amleth aux côtés d’Ethan Hawke, Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, Claes Bang, Willem Dafoe et Björk. Eggers, qui a co-écrit le film avec le poète islandais Sjón, avait des historiens de l’histoire islandaise et viking en numérotation abrégée tout au long de la production. Les cinéastes ont intégré des découvertes archéologiques et une symbologie ancienne dans le film; ils ont recréé le passé avec tant de soin que, comme l’a dit le New Yorker, cela “pourrait être le film viking le plus précis jamais réalisé”. C’est beaucoup plus complexe que votre profane moyen, ou même votre profane au-dessus de la moyenne, serait probablement capable de reconnaître, même après une douzaine de rewatch.

Mais malgré toute sa fidélité liée à la production à l’époque – du moins autant que possible pour une histoire qui se déroule peu avant 930 après JC, lorsque le parlement islandais a été créé – L’homme du nordL’histoire de est plus une adaptation lâche. Ce mélange et cette transformation de vieilles histoires, donnant de nouvelles caractéristiques aux personnages mythiques, est quelque chose qu’Eggers apprécie ; quand je lui ai parlé de Le phare en 2019, il notait que « les auteurs classiques faisaient ça tout le temps ».

Alors L’homme du nordAmleth a une vie bien différente de celle du conte de Saxo Grammaticus. C’est un garçon prince récemment initié par son père (Hawke) et leur prêtre-sorcier (Dafoe) à ses responsabilités royales, qui voit son oncle Fjölnir (Bang) tuer son père et emporter sa mère, la reine Gudrún (Kidman). Il fuit la scène et un conseiller dit au nouveau roi Fjölnir qu’Amleth s’est noyé. Amleth jure de venger son père, de sauver sa mère et de tuer Fjölnir, et son vœu se transforme en une sorte de mantra à mesure qu’il grandit jusqu’à l’âge adulte.

En tant qu’homme, Amleth est un Viking itinérant, pillant et tuant à travers l’Europe, quand il apprend que la famille de Fjölnir et Amleth vit maintenant en Islande, Fjölnir ayant perdu son royaume. Amleth se fait passer pour un esclave, rejoignant un groupe de Slaves capturés afin de se rapprocher de son oncle détesté. Parmi eux se trouve un voyant (Taylor-Joy); les deux complotent pour se venger, pleinement conscients que son destin, venger son père coûte que coûte, est toujours à l’affût.

Alors dans L’homme du nord il y a de la feinte, mais pas de la folie. Il y a beaucoup plus de rebondissements dans le récit de Saxo Grammaticus que dans le film, y compris des séjours en Angleterre et en Écosse et de nombreux contacts avec la mort, mais il n’y a aucun signe de L’homme du nordest voyant. Et dans le récit plus simple du film, le destin a d’autres tours dans sa manche, en particulier dans le cas de Gudrún. L’homme du nord, situé dans un monde où les rêves, les forces surnaturelles et la magie sont aussi réels que la boue et le sang, souligne dans l’histoire d’Amleth la croyance profonde des Vikings en l’inéluctabilité du destin. Le noyau reste familier, une histoire de trahison, de bravoure et de méchanceté, mais c’est une nouvelle tournure sur une très vieille histoire.

Cela ne veut pas dire que c’est une version moderne. Dieu merci.

Amleth n’est pas un homme moderne tombé dans le monde des Vikings ; il ne pense pas ou n’agit pas vraiment comme nous. Il n’y a aucun sens ici à défendre son honneur individuel. Bien qu’il parle de récupérer ce qui lui a été pris, c’est son sentiment d’être tissé dans une histoire plus large, une histoire qui doit être redressée, qui le motive. Il est le roi légitime, mais pas d’un grand État-nation ; il a très peu à gagner s’il retrouve cette position. Et les quelques choses qui semblent le rendre heureux, comme son amour, lui importent peu face au destin. Il est fascinant, mais vous ne voulez pas vraiment l’imiter. Un cœur brave ce n’est pas.

Ses choix n’ont guère de sens pour nous. Ils ne sont pas vraiment censés le faire. Il ne poursuit pas la célébrité, la gloire, le salut ou une sorte de devoir patriotique, à la manière des histoires d’héroïsme que les films hollywoodiens racontent souvent. Son désir de venger, de sauver et de tuer, semblable à une incantation, s’avère être construit sur des fondations fragiles. Et à la fin, tout cela semble un peu futile. Il est juste sur la voie tracée pour lui par la volonté inexorable du destin, une force qui ressemble plus à la gravité que tout ce que nous avons vu.

Cela signifie que, parmi les films récents se déroulant à l’époque médiévale, L’homme du nord est beaucoup plus proche de l’étrange, effrayant, quelque peu inexplicable Le chevalier vert que Le dernier duel, qui est peuplé de gens qui semblent nous être fondamentalement, mais vraiment régressifs et méchants. Cela le rend également un peu plus impénétrable et beaucoup moins “satisfaisant”, si nous mesurons la satisfaction de regarder des films en termes de catharsis. Nous, les cinéphiles modernes, voulons une vague de triomphe, même si notre héros meurt.

L’équipe marketing de L’homme du nord semble le savoir, faire tourner une remorque qui donne l’impression d’être plus froid et humide Gladiateur que ce qu’il est vraiment : quelque chose de très étrange et noueux et pompeux et explosif. Le slogan de l’affiche est “Conquer Your Fate”, ce qui est exactement ce qu’Amleth ne fait pas. Il ne pense même pas pouvoir le faire. C’est un héros, en quelque sorte, et tragique. Nous racontons toujours son histoire.

Si vous pouvez extraire un message moderne de L’homme du nord – que la «masculinité toxique» a détruit les hommes pendant des éons littéraux, que les femmes se sont vu accorder un pouvoir limité pour les repousser – ce n’est vraiment pas le but de ce récit de l’histoire déjà racontée de Saxo Grammaticus. Eggers a recréé, avec une précision obsessionnelle, le monde des médiévaux afin de nous abaisser dans un mythe qui semble primordial et étrange, comme s’il puisait dans quelque chose au fond de nos esprits que nous avons toujours connu mais à moitié oublié. Aujourd’hui, nous supposons que nous avons le libre arbitre, que nous sommes les capitaines de nos propres navires. Mais il y a des milliers d’années, l’hypothèse était différente. Ils savaient peut-être quelque chose que nous ignorons.

L’homme du nord joue dans les salles.