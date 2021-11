The Nizams Eye plus haut après une deuxième saison impressionnante

L’Hyderabad FC, qui a raté les éliminatoires la saison dernière de seulement deux points, espère briser le sort à élimination directe lors de sa troisième saison de Super League indienne. Les hommes de Manolo Marquez ont raté la quatrième place dès la dernière journée où ils ont échoué face à une équipe fougueuse du FC Goa et ont dû se contenter de la cinquième place. Cette saison, le nombre de joueurs étrangers a été limité à quatre et cela devrait fonctionner pour les Nizams en raison de la récolte passionnante de jeunes joueurs indiens qu’ils ont dans leurs rangs. La saison dernière, les garçons de Manolo Marquez ont montré que des équipes bien entraînées peuvent donner de gros coups pour leur argent même si elles n’ont pas de grands noms dans leur arsenal.

Maintenant, avec quelques mois de plus à son actif, les fans de HFC espèrent que l’équipe adhérera à la philosophie de Marquez et fera face à la perte de quelques joueurs de l’équipe première.

FORCE

L’Hyderabad FC possédait la troisième meilleure défense du championnat après le Mumbai City FC et l’ATK Mohun Bagan la saison dernière. Le quatuor composé d’Ashish Rai, Sana Singh, Odei Onaindia et Ashish Rai n’a encaissé que 19 buts la saison dernière. Onaindia n’est plus là avec HFC mais ils ont ajouté Juanan Gonzalez. De plus, l’ajout des expérimentés Pritam Soraisam et Nim Dorjee Tamang renforce la ligne de fond. Cependant, il y a eu des performances chancelantes dans le but la saison dernière et si Laxmikanth Kattimani – qui est également l’un des capitaines adjoints – les rectifie, alors HFC devrait être l’une des lignes de fond les plus difficiles à percer.

LA FAIBLESSE

Le HFC était l’une des meilleures unités défensives, mais aussi l’une des unités offensives les plus décevantes avec seulement 27 buts à son actif. Manolo a également déployé un jeu d’ailes en raison de la vitesse de Liston Colaco et des courses en maraude des deux latéraux. Ils n’ont pas Colaco cette saison mais ils ont encordé Bart Ogbeche, qui est lui aussi un filou comme Liston, mais ils manquent de profondeur dans l’attaque. Ils ont les jeunes Aniket Jadhav et Javi Siverio, mais une blessure à Ogbeche pourrait faire dérailler leur saison. Les autres attaquants de l’équipe sont Rohit Danu, Aaren D’Silva et Joel Chianese.

PERFORMANCES ISL 2020-21

Hyderabad FC a terminé atrocement près des éliminatoires. Une défaite lors de leur dernier match contre le FC Goa signifiait que les Gaurs se sont qualifiés comme quatrième équipe et Hyderabad a terminé cinquième du championnat.

Position: 4e

Victoires : 6

Tirages au sort : 11

Pertes: 3

Points: 29

SIGNATURE LA PLUS REMARQUABLE

C’est un match nul entre Edu Garcia et Bart Ogbeche. Alors qu’Edu rejoint en renfort au milieu de terrain, Ogbeche remplace Aridane Santana. Ogbeche a inscrit 34 buts en 53 matches de l’ISL sur trois saisons. Nous n’avons pas beaucoup vu Edu Garcia à cause de ses problèmes de blessures la saison dernière, mais c’est un client solide au milieu de terrain.

Un autre joueur qui pourrait illuminer sa saison est le jeune attaquant indien Rohit Danu. Selon les mots de l’entraîneur Marquez, « Rohit Danu sera l’un des joueurs les plus importants pour nous. Il n’a que 19 ans et c’est un joueur très intelligent. »

HISTOIRE EN ISL

En deux saisons, l’Hyderabad FC a fait des progrès notables. Lors de leur première saison, ils ont terminé derniers avec seulement deux victoires à leur actif. Au cours de la saison 2020-21, ils ont terminé cinquième.

CHANCES/PRÉDICTION

L’Hyderabad FC a raté de peu les éliminatoires la saison dernière, principalement en raison d’un manque de buts. Ils ont résolu ce problème cette fois-ci, ce serait donc une déception s’ils ne terminent pas au moins dans la première moitié de la ligue.

ÉQUIPE

Gardiens de but : Laxmikant Kattimani, Gurmeet Singh, Lalbiakhlua Jongte

Défenseurs : Akash Mishra, Asish Rai, Chinglensana Singh, Juanan Gonzalez, Pritam Soraisam, Nikhil Prabhu, Nim Dorjee Tamang

Milieu de terrain : Joao Victor, Mohammad Yasir, Souvik Chakrabarti, Hitesh Sharma, Sahil Tavora, Nikhil Poojary, Edu Garcia, Mark Zothanpuia, Halicaran Nazary, Abdul Rabeeh

Attaquants : Bart Ogbeche, Javi Siverio, Joel Chianese, Rohit Danu, Aniket Jadhav, Aaren D’Silva.

