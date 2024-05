Jeff Kravitz/FilmMagic

Le gestionnaire de nuit a trouvé une nouvelle star pour la deuxième saison à venir.

Nominé aux Emmy Daisy Jones et les Six L’acteur Camila Morrone jouera un rôle majeur dans la deuxième série aux côtés du retour de Tom Hiddleston, croyons-nous. La Couronne Il est peu probable que la star Elizabeth Debicki, qui a joué Jed dans la saison 1, revienne, a indiqué Deadline.

Deadline a annoncé il y a plusieurs semaines la nouvelle d’une commande double saison suralimentée de l’adaptation de John le Carré par la BBC et Amazon est à bord en tant que coproducteur pour les deux, en remplacement d’AMC.

Morrone jouera un rôle majeur. Elle a été nominée pour un Emmy pour sa performance dans Amazon’s Daisy Jones et les Six, pour lequel elle a joué le rôle de Camila Dunne. Les crédits passés incluent Marmelade, Gonzo Girl et Souhait de mort.

Hiddleston revient à Le responsable de nuit, avec d’autres acteurs encore à annoncer. Hugh Laurie revient en tant qu’EP et il y a un nouveau réalisateur Je déteste Suzie Georgi Banks-Davies. David Farr est le créateur de la série et Stephen Garrett dirige la production.

Le gestionnaire de nuit Le tournage de la saison 2 commencera plus tard cette année et reprendra avec Jonathan Pine de Hiddleston huit ans après la finale explosive de la saison 1, allant au-delà du livre original, écrit par le célèbre écrivain britannique en 1993. Des détails supplémentaires sur l’intrigue sont conservés sous se termine et il n’y a pas encore de confirmation quant à savoir si Richard Roper de EP Laurie, qui a été vu pour la dernière fois à l’arrière d’un chariot de riz conduit par des acheteurs d’armes qui n’étaient pas très satisfaits de lui, reviendra à la vedette.

Le gestionnaire de nuit la deuxième série est créée et produite par Farr, basée sur les personnages créés par le Carré. Les autres producteurs exécutifs incluent Garrett pour Character 7, Banks-Davies, Laurie et Hiddleston ; Joe Tsai et Arthur Wang pour 127 Wall ; Stephen et Simon Cornwell, Michele Wolkoff et Tessa Inkelaar pour The Ink Factory ; Adrian Guerra pour Nostromo Pictures ; William D. Johnson pour Demarest Films, Nick Cornwell, Susanne Bier, Chris Rice pour la Cinquième Saison et Gaynor Holmes pour la BBC.

Le Sun a été le premier à donner des nouvelles sur Morrone. La BBC a refusé de commenter.