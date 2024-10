The Night Agent renouvelé pour la saison 3 sur Netflix avant la saison 2

Netflix a renouvelé la saison 3 de son film d’action à succès « The Night Agent », avant le retour de la deuxième saison de la série à l’hiver 2025. La série, de Sony Pictures Television, devrait démarrer une unité de production à Istanbul à la fin. de l’année, puis reportera son attention sur le tournage à New York en 2025.

Le streamer a annoncé le ramassage supplémentaire tout en partageant les premières images de la saison 2 de « The Night Agent ». Gabriel Basso joue dans la série, qui vient du créateur Shawn Ryan (« The Shield ») et est basée sur le roman de Matthew Quirk.

Dans la saison 1, l’agent subalterne du FBI Peter Sutherland (Basso) a aidé à sauver la vie du président américain, ce qui lui a valu la chance de devenir un agent de nuit. Selon la ligne de connexion de Netflix, dans la saison 2, « travailler dans l’organisation secrète de Night Action propulsera Peter dans un monde où le danger est partout et où la confiance est rare. »

Dans sa critique de la saison 1 de la série, Variété a écrit que « « The Night Agent » suscite la curiosité et l’intrigue, une émission richement détaillée qui propulse les téléspectateurs vers l’avant à un rythme implacable. »

Ryan est producteur exécutif et showrunner via ses MiddKid Productions. Les autres EP de la saison 2 incluent Marney Hochman, Paul Bernard, Munis Rashid et Guy Ferland ; ainsi que Seth Gordon et Julia Gunn d’Exhibit A Films ; David Beaubaire de Sunset Lane Media; et Paul Neinstein, William Sherak, Nicole Tossou et James Vanderbilt de Project X Entertainment.

Outre les protagonistes de la série Basso et Luciane Buchanan, les acteurs supplémentaires incluent Amanda Warren, Arienne Mandi, Louis Herthum, Berto Colon, Brittany Snow, Teddy Sears, Michael Malarkey, Keon Alexander, Navid Negahban, Rob Heaps, Marwan Kenzari, Elise Kibler et Dikran. Tulaine.

Selon Netflix, la saison 1 de « The Night Agent » était sa série la plus regardée en 2023 (en termes de vues) et la 7e série la plus populaire du service de tous les temps (98,2 millions de vues au cours de ses 91 premiers jours).

Voici quelques premiers aperçus de la saison 2 de « The Night Agent » :

Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans l’épisode 202 de « The Night Agent ». (Christophe Saunders/Netflix)

CHRISTOPHER SAUNDERS/NETFLIX

Luciane Buchanan dans le rôle de Rose Larkin, Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans l’épisode 204 de « The Night Agent ». (Christophe Saunders/Netflix)

Christophe Saunders/Netflix

Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland, Luciane Buchanan dans le rôle de Rose Larkin, Amanda Warren dans le rôle de Catherine dans l’épisode 207 de « The Night Agent ». (Christophe Saunders/Netflix)

CHRISTOPHER SAUNDERS/NETFLIX

Amanda Warren dans le rôle de Catherine, Gabriel Basso dans le rôle de Peter Sutherland dans l’épisode 203 de « The Night Agent ». (Christophe Saunders/Netflix)

Christophe Saunders/Netflix