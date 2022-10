The New Irving Berlin Musical’ à partir du 12 novembre – Shaw Local

River Valley Players offrira des présentations de “Holiday Inn, The New Irving Berlin Musical” les 12, 13, 18, 19 et 20 novembre au St. John’s Community Centre au 1301 Second Street à Henry. Les billets seront mis en vente le 12 octobre.

Basé sur le film primé de 1942 “Holiday Inn”, la comédie musicale est une version du vieux classique.

Lorsque l’auteur-compositeur-interprète Jim Hardy se lasse du showbiz, il choque son meilleur ami Ted et sa fiancée Lila en quittant les lumières de Broadway pour chercher une vie plus tranquille dans une ferme du Connecticut.

Au début, il accueille sa nouvelle vie avec enthousiasme, mais réalise lentement que la vie d’agriculteur n’est pas tout ce qu’elle est censée être. Au moment où il est sur le point d’abandonner, il rencontre l’institutrice courageuse Linda Mason.

Le duo redonne vie à la Mason Farm en la transformant en Holiday Inn, un lieu charmant pour des performances musicales festives célébrant les jours rouges du calendrier. Lorsque son meilleur ami Ted se présente, prêt à emmener Linda à Hollywood, le public verra si Jim perd sa meilleure chance de bonheur.

Basé sur le film original de Paramount Pictures, le spectacle de Broadway a débuté en 2016 à la Roundabout Theatre Company. Le livret est écrit par Gordon Greenberg et Chad Hodge, avec la musique et les paroles d’Irving Berlin.

Les billets pour les spectacles du samedi et du dimanche coûtent 40 $, ce qui comprend l’entrée, le bar à salade, le dîner buffet, trois boissons au choix, le café et le dessert.

Les représentations du vendredi soir coûtent 20 $ pour un spectacle seulement, ce qui comprend un étalage de desserts disponibles à l’achat.

Pour plus d’informations et pour rencontrer les acteurs, visitez la page Facebook de RVP à fb.me/rvphenry. Les billets peuvent être achetés en ligne sur www.rvphenry.org ou en appelant la billetterie au 309-238-7878.

River Valley Players est reconnaissant du soutien continu de la Sun Foundation et de l’Illinois Arts Council, dont les subventions ont partiellement financé la saison 2022.