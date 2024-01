« The New Fashioned », nouvelle option de divertissement et de cuisine locale dans le district de Deer

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE ITALIEN DU TROISIÈME QUARTIER ET DU DISTRICT DEER, ON OBTENIT UN NOUVEAU BAR ET IL VA OUVRIR JUSTE À TEMPS POUR LES PLAYOFFS NBA. LE NEW FASHIONED DEVRAIT REPRENDRE LE SPOT OF PUNCH BOWL SOCIAL, QUI FERMÉ L’ANNÉE DERNIÈRE. LES ORGANISATEURS DISENT QUE LE NOUVEAU SPOT AURA DE LA NOURRITURE AUTHENTIQUE DU MILWAUKEE, DE TOUT DES BURGERS AU BEURRE AU FROMAGE EN CAILLÉ ET AUX FRITES DE POISSON. JE PENSE QUE NOTRE CONCENTRATION SUR LA NOURRITURE HYPER LOCALE, LES BOISSONS, LES ACTIVITÉS, LES MARCHANDISES. Je pense que ça va être quelque chose que Milwaukee va vraiment adopter. Je suis donc tellement excité de le voir vraiment prendre vie et, vous savez, d’infuser une nouvelle énergie dans cet espace et de le faire vraiment authentique pour cette communauté. LE NEW FASHIONED CÉLÈBRE UN WEEK-END D’OUVERTURE À PARTIR DE VENDREDI AVRIL

« The New Fashioned », une nouvelle option de divertissement et de cuisine locale, ouvrira ses portes dans le district de Deer Outre les vols à l’ancienne servis à table, les clients découvriront le plus grand mur de coulée libre-service de la ville. Mise à jour : 17h00 CST le 30 janvier 2024

Bars & Recreation a officiellement annoncé l’ouverture de son nouvel établissement, The New Fashioned, dans l’espace qui occupait auparavant Punch Bowl dans le quartier Deer de Milwaukee. Marla Poytinger, PDG de Bars & Recreation — qui gère des spots populaires comme « AXE MKE » et « North -South Club” — a dévoilé les plans d’un espace qui allie les riches traditions culturelles de Milwaukee avec une touche moderne. La zone de 25 000 pieds carrés abritant autrefois Punch Bowl Social, The New Fashioned, sera un paradis pour ceux qui recherchent un mélange éclectique de divertissement et de délices culinaires. Le week-end d’ouverture officielle est prévu du vendredi 5 avril au dimanche 7 avril 2024. Le chef exécutif de l’entreprise, Alex Sazama du Benson’s Restaurant Group, préparera un menu authentique de Milwaukee composé de produits de base locaux tels que des hamburgers au beurre, du jambon chaud et du fromage, des macaronis et fromage en grains, frites de poisson, desserts classiques et bien plus encore, ainsi qu’une sélection de restauration haut de gamme pour des événements privés. Les restaurants de Benson comprennent AJ Bombers, Blue Bat Kitchen et Tequilaria, The Bridgewater Modern Grill, Smoke Shack, Onesto et The Edison. Outre les vols à l’ancienne servis à table, les clients découvriront le plus grand mur de coulée libre-service de la ville, doté de 50 robinets de produits locaux. bières et cocktails artisanaux. Ces offres sont complétées par des équipements tels qu’un « salon de hayon » à service rapide, un stand de crème glacée et une gamme d’activités intéressantes, notamment le quilles sociales et le curling de rue toutes saisons. En plus de la nourriture et des boissons, The New Fashioned propose un expérience de vente. Organisé par Steph Davies de The Waxwing, les visiteurs peuvent acheter des produits haut de gamme centrés sur Milwaukee et fabriqués par des artisans locaux. Un parking gratuit au Highland Parking Structure sera disponible pour les clients, et l’esthétique du lieu sera accentuée par la photographie de l’horizon de la ville de Nate Vomhof.