The Nature Conservancy achète une assurance pour protéger les récifs coralliens d’Hawaï

Traquer les pollueurs. Climate TRACE, une organisation à but non lucratif soutenue par Al Gore et d’autres grands donateurs environnementaux, récure les données des satellites pour suivre les émissions jusqu’aux centrales électriques individuelles, aux champs pétrolifères et aux cargos. Le groupe a répertorié 72 612 émetteurs et compte, créant un atlas hyperlocal des activités humaines qui modifient la chimie de la planète.