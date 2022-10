The Musical’ un chouchou de la comédie noire – Shaw Local

Basé sur le classique du film culte de 1988, la comédie musicale “Heathers” intègre des thèmes assez durs. Admirablement, le Blackbox Theatre du McHenry County College ne craint aucun d’entre eux; tout le pathos, l’angoisse et l’excitation de la vie au lycée sont couverts dans cette comédie noire écrite par le compositeur de “Legally Blonde” Laurence O’Keefe et l’auteur de “Reefer Madness” Kevin Murphy.

Le réalisateur Jay Geller a extrêmement bien casté et maintient cette production luxuriante bien rythmée et pleine d’énergie, tout comme la chorégraphie dynamique et époustouflante de Maggie McCord. La direction musicale de Tara Singer est impertinente et pétillante, et complétée par les membres du pit band Eric Scheele, Annie Ballin et Sam Schatz.

“Heathers: The Musical” était un hit off-Broadway et West End, et a remporté les prix Drama Desk et Lucille Lortel. L’intrigue quelque peu complexe raconte l’histoire de Veronica Sawyer et de ses relations avec une clique impitoyable connue sous le nom de Heathers au lycée Westerberg. En cours de route, Veronica tombe amoureuse du petit nouveau, JD, mais lorsque la meilleure Heather, Heather Chandler, le Tout-Puissant, la chasse de la clique, les choses commencent à changer et pas pour le mieux.

À partir du moment où elle apparaît sur scène en proclamant: «Ce n’est pas un lycée, c’est le Thunderdome», Gabrielle Urbina dans le rôle de Veronica captive votre attention et sert parfaitement de narratrice et de guide tout au long de l’année 1989 à Westerberg High School à Sherwood, Ohio, ( mascotte : Les Rottweilers). Sa voix puissante et inébranlable est aussi expressive que son visage ; elle est délicieusement crédible en tant qu’intronisée morale et honnête des Heathers, malgré son don pour la contrefaçon. Quelle tristesse quand elle annonce à sa mère: “Les Heathers me permettront de terminer le lycée en toute sécurité.” Urbina est une interprète extrêmement talentueuse et douée.

Urbina a également une chimie rayonnante avec Ethan Sherman, qui est littéralement l’idole en noir, le petit nouveau maussade citant Baudelaire. Sherman ressemble et joue le rôle de l’ange vengeur, et est exceptionnel dans son duo “Our Love Is God” avec Urbina, et son solo “Freeze Your Brain”, vantant les vertus de Slurpees pour la douleur engourdissante. Regarder sa descente bien jouée est captivant.

Et puis il y a les Heathers en costume de couleur bonbon, la Gestapo au brillant à lèvres, qui sont « du Téflon solide – jamais dérangé, jamais harcelé », qui servent à se moquer et à torturer les autres étudiants. Tels que décrits par Grace Corwine, Erin Benson et Sarah Hadfield, ils sont mémorablement méchants et snob. Corwine est une reine démon toxique particulièrement remarquable. La plus méchante des trois, elle livre une interprétation puissante de “Candy Store”.

Conor Madigan en tant que Ram et Nick Robison en tant que Kurt offrent un soulagement comique, mais aussi de bons souvenirs des joueurs de football que tout le monde connaît. Madigan est vraiment crédible en tant que jock dans sa «troisième année de claquement de plateaux-repas» et dans ses soins du visage hilarants à action figée / ralenti dans «Fight for Me». En tant que Kurt, Robison dépeint avec vigueur “le gars le plus intelligent de l’équipe de football, ce qui revient à être le nain le plus grand”. Ils sont superbes ensemble.

L’ensemble de soutien doit être mentionné. Rauques et divertissants, ce sont tous des personnages dimensionnels dans la posture, l’émotion et le costume : Isabella Aguilar, Desmon Brock, Ki Kennedy, Adeline Keller, Cody Klimek, Drew Roewer, Izzy Griffin et Angelina Smith. Et il y a des vedettes: Monica Hauschild en tant qu’ex-institutrice hippie Miss Fleming, Jake Seelye, Antoni Lopez Pares en tant que pères de Ram et Kurt (un “My Dead Gay Son” qui vole la scène) et Gray Smith en tant que moqué et choisi sur Dumptruck Martha ajoute définitivement quelques couleurs supplémentaires à la palette “Heathers”.

Dans le casting de « Heathers : The Musical » sont Antoni Lopez Pares (rangée du haut, de gauche), Jake Seelye, Drew Roewer, Sarah Hadfield, Desmon Brock, Gabrielle Urbina, Ethan Sherman, Grace Corwine, Erin Benson, Connor Madigan, Angelina Smith et Monica Hauschild. Dans la rangée du bas à partir de la gauche se trouvent Gray Smith, Isabelle Griffin, Ki Kennedy, Cody Klimek, Isabella Aguilar et Adeline Keller. Nick Robison n’est pas sur la photo. (@christysturm photographie)

Pour ceux d’entre nous qui ont connu la fin des années 1980, vous apprécierez les références au Breakfast Club, 7-Eleven, “se sentir comme Bono au Live Aid” et Air Supply pour n’en citer que quelques-unes. Vous serez également d’accord avec le décorateur Eric Luchen et le cadre réaliste du lycée de l’artiste scénique Holly Adkins, ainsi que les costumes aux épaules rembourrées de couleur néon de Carol Foreman.

Tout fonctionne avec cette production, qui contient un langage adulte et des situations mûres.

Et bien que vous ne puissiez pas partir en fredonnant l’un des airs, il y aura beaucoup de conversations et de réflexions réactives sur la finale “nous sommes tous endommagés, mais nous survivrons”, avec une grande conscience des brimades, des suicides et des fusillades actuels que nous ‘ ai malheureusement pris l’habitude. Ce “Heathers” vous rendra un peu plus optimiste.

• Regina Belt-Daniels a probablement été sauvée des cliques du lycée en étant impliquée dans le théâtre. Depuis la première année, elle a joué sur scène ou dans les coulisses, réalisé, produit, dirigé ou écrit des critiques et, espérons-le, n’a torturé personne dans le processus.

SI VOUS ALLEZ

QUEL: “Heathers : la comédie musicale”

OÙ: Black Box Theatre dans le bâtiment E du McHenry County College, 8900 Highway 14, Crystal Lake

LORSQUE: 19 h les 4, 5, 11 et 12 nov. et 14 h les 6 et 13 nov.

COÛT: 20 $ ; 15 $ pour les aînés, les étudiants, les vétérans, les anciens

INFORMATIONS: Réservations au 815-455-8746, jgeller@mchenry.edu ; www.mchenry.edu/blackbox