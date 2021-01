Disney + a annoncé mardi que les cinq saisons de la série de variétés Jim Henson arriveraient sur le service de streaming le 19 février.

Les quatrième et cinquième saisons, a noté Disney, « n’ont jamais été diffusées auparavant sur le divertissement à domicile ».

Au cours de la vie de la série, qui a été diffusée à l’origine de 1976 à 1981, « The Muppet Show » a accueilli des stars comme Steve Martin, Elton John, Liza Minnelli, Julie Andrews, Diana Ross et plus encore.

La série bien-aimée rejoint d’autres contenus liés aux Muppets comme Disney + original « Muppets Now » sur le service de streaming, qui abrite également des films comme « Muppet Treasure Island » et « The Muppet Christmas Carol ».