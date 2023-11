The Morning After : statistiques et analyses de la victoire des Washington Wizards contre les Charlotte Hornets

C’était un autre match pas très compétitif, mais cette fois, ce sont les Wizards qui administraient les coups, pas les prenaient. Washington et les Charlotte Hornets étaient à égalité à 35 avec 8 :33 à jouer au deuxième quart. Les Wizards ont clôturé la période avec une séquence de 30-11 et n’ont jamais regardé en arrière.







Leur avance a grimpé jusqu’à 26 au quatrième quart avant que les Hornets ne fassent un de ces faux « retours » qui ont réduit la marge finale à 16.

C’était le genre de victoire que je souhaiterais si j’entraînais une équipe en reconstruction, car plusieurs joueurs ont fait de bonnes choses, les entraîneurs ont expérimenté les compositions et les rôles, et il y a eu beaucoup de moments d’apprentissage.

Bon produit

Kyle Kuzma a été exceptionnel – 33 points, 9 rebonds, 4 passes décisives et une défense au moins adéquate. Il a bien tiré (13-24 au sol et 4-11 en profondeur) et a même saisi trois rebonds offensifs (environ le triple de sa norme).

Delon Wright a réussi ses tirs et a été très perturbateur en défense. Il a marqué 18 points sur cinq tentatives de placement (pas une faute de frappe) et avait une note offensive de 203. Il a également réussi quatre interceptions.

Landry Shamet a tiré le cuir du ballon, a lancé un dunk très inattendu (juste le 32e de sa carrière) et a assez bien joué en défense pour peut-être faire abandonner davantage une autre équipe dans un échange pour lui.

Wes Unseld Jr. et les coachs ont essayé des choses potentiellement intéressantes. Le principal d’entre eux était de retirer Tyus Jones et Jordan Poole du match au troisième quart et de ne plus y revenir. Les Wizards ont ouvert l’avance avec leur zone arrière de départ sur le banc et ont terminé la partie compétitive du match avec Wright, Shamet et Deni Avdija partageant les tâches de manipulation du ballon.

Autre expérience : alors que Gafford était en difficulté et que Gallinari était à court d’essence, Unseld a déployé Avdija au centre. C’est quelque chose que je voulais voir au cours des deux dernières saisons, et cela a plutôt fonctionné – du moins contre les Hornets. Désormais, Charlotte a aidé en jouant des formations plus petites dans des sets à cinq retraits. C’était suffisamment efficace et intéressant pour justifier des tests supplémentaires dans les prochains jeux.

Même si les chiffres d’Avdija étaient mauvais, j’ai surtout aimé ce que j’ai vu de lui. Il a joué dans des rôles de centre, d’attaquant et de garde, ce qui caractérise sa polyvalence. En tant que manieur de ballon au quatrième quart, il a attaqué la peinture et a surtout pris de bonnes décisions. Ses tirs ne sont pas tombés, mais je pense qu’il a joué de la bonne manière.

Des trucs pas si bons

Jordan Poole a besoin de quelques travaux de rattrapage sur la façon de jouer au basket-ball. Comme je l’ai écrit précédemment, il est énormément qualifié – maniement du ballon flashy, jeu de jambes sophistiqué, champ de tir apparemment illimité. Et pourtant… cela conduit à certains des pires clichés que j’ai jamais vu en quatre décennies de visionnage de matchs de la NBA. Hier soir : 3-12 sur le terrain, 1-5 sur trois et une note offensive de seulement 86 sur 29,0 % d’utilisation. J’envisagerais très sérieusement de le faire quitter le banc pendant un certain temps pour voir s’il peut comprendre comment jouer au basket NBA au sein d’une équipe.

En parlant de quelqu’un qui devrait revenir sur le banc, Tyus Jones a tiré 1-6 et a raté ses deux trois. Le gardien de Charlotte, LaMelo Ball, l’a dépassé à plusieurs reprises à la manière d’une ligne de lay-up. En renfort, c’est un as. En entrée ? Pas pour moi.

Bilal Coulibaly a joué le deuxième plus grand nombre de minutes de l’équipe et a eu un taux d’utilisation de 3,9%. Il a décoché trois tirs en 30 minutes d’action. Je ne m’attends pas à une prise de contrôle de Coulibaly, mais je pense qu’il serait sage de réaliser quelques jeux pour l’impliquer dans l’offensive. Peut-être que cela viendra lorsque le directeur général Will Dawkins échangera Poole, Jones et Wright.

Évoquez dans votre esprit l’image d’un repas de rêve. Pensez à l’entrée, au plat principal, au dessert. Imaginez l’accord vin parfait. Comprenez maintenant : c’est ce que voient les joueurs adverses lorsque Corey Kispert les récupère en défense. La pensée que chaque joueur de la NBA doit avoir est qu’il est sur le point d’obtenir des seaux.

Le résultat défensif relativement positif semblait à mes yeux davantage un cas de Charlotte ratant des tirs et faisant des erreurs qu’une bonne défense des Wizards. Le suivi de la NBA indique que Washington a contesté 36 tirs, ce qui est en fait ci-dessous leur moyenne. Et pour la saison, ils sont 23e en termes de matchs par match – encore pire si l’on considère qu’ils jouent au rythme le plus rapide de la ligue.

Je suggérerais à Unseld de préparer un gâteau pour le jour où quelqu’un (n’importe qui) dans un uniforme de Wizards, il exécute correctement les règles de force de l’équipe en matière de défense, mais je crains que le gâteau ne devienne rassis en premier.

D’autres choses

Ball est un bon joueur agréable à regarder. Je soupçonne qu’il pourrait être encore meilleur si Charlotte mettait des tireurs et des finisseurs autour de lui. Les Hornets ont un an ou deux d’avance sur les Wizards dans leur reconstruction, mais ils sont encore loin d’être bons.

Je pense que Gordon Hayward pourrait aider une équipe en lice. Le défi de son échange : les 31,5 millions de dollars qu’il recevra cette saison (la dernière année de son contrat).

Ces deux mêmes équipes s’affrontent vendredi soir à DC. Ce sera l’un des matchs de la Coupe NBA – le premier pour Charlotte.

Quatre facteurs

Vous trouverez ci-dessous les quatre facteurs qui déterminent les victoires et les défaites au basket-ball : tir (efg), rebond (rebonds offensifs), manipulation du ballon (revirements), faute (lancers francs effectués).

Quatre facteurs : les sorciers chez Hornets

QUATRE FACTEURS MAGICIENS FRELONS QUATRE FACTEURS MAGICIENS FRELONS EFG 0,577 0,570 OREBE 13 11 TOV dix 20 FTM 20 26 RYTHME 103 ORTG 129 113

Statistiques et mesures

Vous trouverez ci-dessous quelques mesures de performances, notamment le score de jeu moyen de production des joueurs (PPA). Le PPA est ma mesure de production globale, qui crédite les joueurs pour les choses qu’ils font qui aident une équipe à gagner (marquer, rebondir, jouer, défendre) et les critique pour les choses qui font mal (tirs manqués, revirements, mauvaise défense, fautes).

Score du jeu (GmSC) convertit la production individuelle en points sur le tableau de bord. L’échelle est la même que celle des points et reflète le niveau de chaque joueur. cotisations totales pour le jeu. Le GmSC le plus bas possible est zéro.

APP est une métrique par possession conçue pour des ensembles de données plus volumineux. Dans des échantillons de petite taille, les chiffres peuvent devenir étranges. Rappel : dans PPA, 100 est la moyenne, plus haut est mieux et le niveau de remplacement est de 45. Pour un seul jeu, le niveau de remplacement n’est pas très utile, et je réitère la prudence concernant les petits échantillons produisant parfois des résultats étranges.

POSSIBLE est le nombre de possessions que chaque joueur avait au sol dans ce match.

ORTG = note offensive, soit les points produits par possession individuelle x 100. La moyenne de la ligue la saison dernière était de 114,8. Les points produits ne sont pas les mêmes que les points marqués. Cela inclut la valeur des passes décisives et des rebonds offensifs, ainsi que le partage du crédit lors de la réception d’une passe décisive.

Gouvernement américain = taux d’utilisation offensante. La moyenne est de 20 %.

ORTG et USG sont des versions de statistiques créées par l’entraîneur adjoint des Wizards Dean Oliver et modifiées par moi. ORTG est une mesure d’efficacité qui prend en compte la valeur des tirs, des rebonds offensifs, des passes décisives et des revirements. L’USG comprend les tirs depuis le sol et la ligne des lancers francs, les rebonds offensifs, les passes décisives et les revirements.

+PTS = « Points Plus » est une mesure des points gagnés ou perdus par chaque joueur en fonction de son efficacité dans ce match par rapport à l’efficacité moyenne de la ligue sur le même nombre de possessions. Un joueur avec une note offensive (points produits par possession x 100) de 100 qui utilise 20 possessions produirait 20 points. Si l’efficacité moyenne de la ligue est de 114, la ligue – en moyenne – produirait 22,8 points dans les mêmes 20 possessions. Ainsi, le joueur dans cette hypothèse aurait un score +PTS de -2,8.

Statistiques et mesures : Assistants

SORCIERS MINIMUM POSSIBLE ORTG Gouvernement américain +PTS APP GMSC +/- SORCIERS MINIMUM POSSIBLE ORTG Gouvernement américain +PTS APP GMSC +/- Delon Wright 26 56 203 17,1% 8.7 399 40,7 26 Kyle Kuzma 31 67 134 34,3% 5.0 273 33,5 8 Landry Shamet 17 37 168 20,9% 4.3 281 18.9 24 Danilo Gallinari 20 42 143 25,2% 3.3 184 14.2 18 Corey Kispert 23 49 121 19,7% 0,9 123 11.1 6 Daniel Gafford 13 29 161 14,4% 2.0 139 7.3 3 Bilal Coulibaly 30 63 213 3,9% 2.5 41 4.7 23 Tyus Jones 19 41 70 16,5% -2,8 21 1,5 -8 Ryan Rollins 3 6 218 19,0% 1.3 774 0,0 -2 Johnny Davis 3 6 0,0% 0,0 111 0,0 -2 Eugène Omoruyi 3 6 0 11,9% -0,8 106 0,0 -2 Deni Avdija 28 59 94 20,9% -2.2 -15 0,0 -5 Jordan Poole 20 44 29,0% -3.2 -67 0,0 -5 Anthony Gil 4 9 26 28,2% -2.1 -192 0,0 -4

Statistiques et mesures : Frelons

frelons MINIMUM POSSIBLE ORTG Gouvernement américain +PTS APP GMSC +/- frelons MINIMUM POSSIBLE ORTG Gouvernement américain +PTS APP GMSC +/- Bal LaMelo 36 77 121 36,8% 2.6 155 37,6 -3 Gordon Hayward 32 69 105 25,5% -1,2 104 22.6 -8 Marc Williams 18 39 167 20,4% 4.4 167 20.6 2 Brandon Miller 30 64 104 19,9% -0,9 61 12.2 -11 Nick Richards 16 33 156 12,2% 1.8 89 9.2 -9 PJ Washington 36 76 99 18,3% -1,7 29 7.0 -8 Théo Malédon 18 38 111 16,6% 0,0 49 5.9 -21 Noir qui fuit 4 9 64 11,5% -0,5 33 0,9 4 Nick Smith Jr. 4 9 154 28,8% 1.1 443 0,0 4 JT Thor 21 45 64 6,8% -1,5 -12 0,0 -21 Bryce McGowens 15 32 87 10,1% -0,8 -36 0,0 -1 Ish Smith dix 21 0 9,5% -2.3 -43 0,0 -8

