https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/419414/419414_600x315.jpg

D’une durée de 3 heures et 26 minutes, il était inévitable qu’un débat surgisse autour de The Moon Killers – 94%, le nouveau film de Martin Scorsese qui a reçu de bons commentaires pour sa proposition, mais qui a également provoqué un malaise et même un ridicule en raison du temps que prend l’histoire de ce cinéaste à l’écran. Il y a des gens qui croient que ce temps passé dans une salle de cinéma sans interruption est fou, puisque le film n’a pas d’entracte, tandis que d’autres défendent le travail du réalisateur et de son équipe en arguant que c’est ainsi qu’il devrait être. voir.

Ne le manquez pas: Le cinéma a gagné : The Moon Killers est qualifié de chef-d’œuvre par le public

Cela n’a pas empêché des tiers de prendre des décisions sans rapport avec le travail réalisé par Scorsese. Le film avec Lily Gladstone, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro a été manipulé par plusieurs cinémas depuis qu’ils ont trouvé le moyen de placer une pause de plusieurs minutes pour que le public puisse, nous le supposons, faire ce qu’il a à faire au milieu. d’un film. Un petit nombre de cinémas, pour la plupart indépendants, ont commencé à mettre en œuvre une interruption qui a maintenant été adoptée par d’autres de plus grande renommée internationale.

Variété a constaté que cet entracte est appliqué de différentes manières : certains cinémas durent 6 minutes et d’autres font de la publicité jusqu’à 15 minutes. Il a annoncé que jusqu’au vendredi 26 au matin, deux chaînes de cinéma en Europe et un cinéma indépendant situé à Amsterdam vendaient des billets pour Les tueurs de lune avec l’annonce qu’il y aurait une pause à un moment donné dans la projection du long métrage. Le même média confirme également qu’une chaîne présente en Allemagne, en Italie, au Portugal et au Brésil, appelée UCI Cinemas, aurait dans presque toutes ses salles, à l’exception de ses écrans IMAX répartis sur trois sites, un intervalle de 6 minutes pour la projections des films. nouveau de Scorsese.

Tueurs de la Lune des Fleurs Poster

Cette mesure a été étendue au Royaume-Uni à travers la chaîne de cinéma The Vue, mentionnant que là-bas ils ont également inclus une interruption sans préciser combien de minutes. Aux États-Unis, pays d’origine de la production, cela se produit également : le cinéma Lyric, situé à Fort Collins, Colorado, a organisé le 26 octobre une projection au cours de laquelle il y a eu une pause. Cependant, Variety rapporte que cette entreprise a eu des problèmes avec le distributeur du film (Paramount Pictures) et la société de production Apple Original Films, et est donc revenue sur sa décision d’interrompre la projection.

Nous vous recommandons : Killers of the Flower Moon : Lily Gladstone défend le film et affirme que ce n’est pas une histoire de sauveur blanc

On ne sait pas si les cinémas estiment que cette mesure n’aura pas de conséquences étant donné le nombre d’entreprises qui mettent en place un entracte dans Les tueurs de lunemais leurs actions ne passent pas inaperçues et les compagnies contactent les cinémas qui ont violé leur contrat puisqu’ils doivent montrer le film tel qu’il a été réalisé, sans modifications au-delà de ceux qui ont travaillé sur le projet.

Martin Scorsese Il n’a pas commenté le sujet, mais il a déjà déclaré dans une interview pour Temps de l’Hindoustan que cela n’a pas beaucoup de sens que les gens se plaignent d’un film de 3 heures et demie alors qu’ils sont capables de regarder une télévision pendant 5 heures. Le réalisateur n’a pas tort, car à de nombreuses reprises, il y a des gens qui planifient même leur journée pour se lever à l’heure exacte où apparaît une saison d’une émission de télévision, même tôt le matin, pour être les premiers à regarder les épisodes. Il est également très courant que quelque chose de similaire se déroule le week-end, et si une franchise réalise finalement un film plus long, il n’y a jamais eu de problème et les cinémas n’ont pas essayé de diviser son histoire en deux parties.

Celui qui s’est manifesté est Thelma Schoonmakeréditeur de Les tueurs de lune qui a remporté trois Oscars et collabore avec Scorsese depuis plus de 50 ans. Elle a dit ça à Le standard:

Je comprends que quelqu’un le dirige avec un entracte qui n’est pas correct. C’est un viol, donc je dois le découvrir.

Les analystes du box-office sont d’accord avec Scorsese et disent que si telle est l’intention originale de son film, elle doit être respectée et présentée au public comme le principal moyen de voir son travail, mais aussi que le film est long et si cette version modifiée peut aider. une personne décidant d’acheter un billet mériterait d’être envisagée. C’est ce qu’il a dit Shawn Robbinsl’analyste en chef de Billetterie Pro:

Si Scorsese n’avait pas prévu qu’il y ait un entracte, je pense que cela devrait au moins être le principal moyen pour les gens de le regarder. Cela étant dit, c’était un long film. Et je pense que s’il y a suffisamment de demande, et surtout si cela fait une différence en aidant quelqu’un à prendre la décision d’aller acheter un billet, plutôt que de ne pas aller voir le film, alors peut-être y a-t-il un argument économique et pratique en faveur d’au moins un nombre limité de billets. option.

Continuer la lecture: Moon Killers : le leader de la nation Osage défend le film