THE MOJ : Des légendes naissent sur le terrain de golf public d’Abbotsford

C’est un parcours de golf qui a produit trois golfeurs qui se sont combinés pour remporter un championnat NCAA, quatre victoires sur le circuit PGA et de nombreux titres amateurs et juniors.

Ce n’est pas un parcours privé haut de gamme comme Shaughnessy ou Point Grey, mais plutôt un parcours public plus petit dans la vallée du Fraser sous le nom de Ledgeview Golf Club à Abbotsford et il a produit des goûts de James Lepp, Adam Hadwin et le canadien de cette année Champion ouvert à Nick Taylor.

Taylor est devenu le premier Canadien à remporter le Championnat canadien ouvert depuis 1954 lorsque son putt de 72 pieds pour l’aigle au quatrième trou d’une éliminatoire contre Tommy Fleetwood dimanche dernier a offert à ce pays l’un de ses moments sportifs les plus historiques.

Il s’agissait de la troisième victoire sur le PGA Tour pour Taylor et de sa première victoire sur le circuit depuis le AT&T Pebble Beach Pro-Am 2020. Il a également couronné une « triple couronne canadienne » pour Taylor, qui a également un championnat canadien junior (’06) et un championnat canadien amateur (’07) à son actif.

La victoire de Hadwin sur le PGA Tour a eu lieu au Valspar Championship en 2017 et il a 23 Top-10 PGA Tour sur son CV. Il a en fait réalisé une solide performance à l’Omnium canadien, terminant à égalité au 12e rang, mais a fait plus de manchettes pour avoir été plaqué par un agent de sécurité lorsqu’il s’est précipité pour rejoindre Taylor et son cadet David Markle dans leur célébration de la victoire.

Lepp est devenu le premier homme canadien à remporter le championnat individuel de la NCAA alors qu’il était à l’Université de Washington en 2005. Il a également remporté deux championnats canadiens juniors amateurs, quatre titres amateurs de la Colombie-Britannique et deux victoires sur le circuit canadien.

« Ce doit être quelque chose dans l’eau », plaisante Lepp, lorsqu’on lui demande pourquoi Ledgeview a produit ce trio de golfeurs.

Le Ledgeview Golf Club n’est pas le parcours le plus long – d’après les pointes, il s’agit d’un parcours à normale 70 de 6 131 mètres – mais ce que ce parcours manque de longueur, il le compense par une vaste gamme de coups nécessaires pour réussir.

« C’est un peu de la chance de nous avoir tous les trois à partir de là, mais le parcours a aussi beaucoup à voir avec notre développement. C’est parfait pour un golfeur junior car ce n’est pas si long. Ainsi, lorsque vous avez 10 ou 11 ans, vous jouez sur un parcours de championnat plus petit. En fait, cela vous prépare pour le moment où vous passerez à des cours plus longs », explique Lepp, qui ne joue plus au golf de manière compétitive car il se concentre sur plusieurs projets commerciaux.

Le fait que Ledgeview soit un parcours de montagne oblige quiconque y joue à apprendre à jouer divers mensonges.

« Il y a beaucoup de pente et vous êtes obligé de jouer au golf. Il n’y a pas de mensonges plats là-bas, vous êtes donc obligé de vous adapter. Vous êtes en avance sur le jeu parce que vous apprenez à jouer au golf. C’est la défense du parcours – la pente. Il ne fait que 6 100 mètres, vous devez donc être du bon côté du trou. Vous devez avoir un jeu court pour garder la balle près du trou si vous ne touchez pas le green. Ce sont toutes de bonnes choses pour développer un solide ensemble de compétences », explique Lepp.

Et si la disposition du parcours n’était pas assez difficile, Lepp note que les greens de Ledgeview sont parmi les meilleurs du coin.

« Lorsque nous avons grandi, les verts étaient connus comme étant parmi les plus beaux verts de l’Ouest canadien. Ils étaient toujours fluides et rapides », note-t-il.

La seule chose que Ledgeview n’avait pas à l’époque où Lepp, Hadwin et Taylor développaient leurs jeux était un programme junior exceptionnel, mais Lepp s’empresse de souligner que cela a changé.

« Je pense que maintenant, avec ce que Brady Stead fait avec le programme junior – il est le coordinateur junior – il fait beaucoup de grandes choses maintenant. Mais quand Nick et moi étions là-bas et Adam, le programme junior était un peu comme une soirée junior. Vous iriez là-bas et joueriez. Il n’y avait pas vraiment de coaching ou d’instruction. Non pas qu’ils n’essayaient pas de le faire, mais cela faisait juste partie de cette époque. Ce n’était pas un gros problème à l’époque, quel que soit le parcours », déclare Lepp.

Quant à l’impact que la victoire de Taylor aura sur les jeunes golfeurs au Canada, Lepp établit des comparaisons avec la victoire de Mike Weir au Masters en 2003.

« J’étais à l’Université de Washington et nous jouions un événement à l’Université de l’Illinois. Nous rentrions du tournoi en voiture et nous nous sommes arrêtés chez un Applebee – ou quelque chose comme ça – et je ne pouvais même pas manger parce que je regardais le Masters. J’étais tellement nerveux que Weir gagne et il l’a fait et cela nous a inspirés. Et maintenant, 20 ans plus tard, la victoire de Nick fait la même chose pour beaucoup de jeunes golfeurs canadiens. Je suis sûr qu’il y a beaucoup d’enfants à Ledgeview avec le programme junior qu’ils ont mis en place qui auraient regardé cela aurait eu des papillons dans l’estomac. Maintenant, ils vont être d’autant plus excités à l’idée de faire cet effort supplémentaire pour essayer de devenir le prochain Nick Taylor », déclare Lepp.

La page de titre du site Web de Ledgeview Golf affiche un titre qui se lit comme suit : « Où naissent les légendes ».

Avec la victoire de Taylor à l’Omnium canadien servant d’inspiration, Ledgeview pourrait bien produire une autre légende.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

