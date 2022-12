THE MOJ: Colts parmi les Lions Rourke de l’équipe au sud de la frontière

Alors que Nathan Rourke commence son odyssée pour trouver un emploi dans la Ligue nationale de football, les spéculations montent sur les équipes qui travailleront sur le quart-arrière des Lions de la Colombie-Britannique et où il signera éventuellement.

Bien qu’il y ait eu des rapports précédents selon lesquels pas moins de 20 équipes de la NFL ont manifesté leur intérêt pour Rourke, il travaillera probablement pour 10 à 15 équipes.

Parmi ces 10 à 15 équipes, combien montreront un intérêt légitime pour le signaleur de 24 ans ?

“(Je) ne me présente pas seulement pour obtenir un T-shirt, (je) y vais et essaie d’avoir un impact et de pouvoir aller dans une situation qui a du sens”, a déclaré Rourke aux journalistes à la conclusion. de la saison des Lions.

Mais vous pouvez garantir que certaines des équipes que Rourke visitera ne lui donneront qu’un coup d’œil pendant qu’elles feront preuve de diligence raisonnable. Ensuite, il y en aura qui exécuteront plusieurs entraînements et n’auront besoin que d’un quart-arrière pour compléter le groupe d’agents libres évalués.

Donc, même s’il travaille pour 10 à 15 équipes, il y aura peut-être trois à cinq équipes qui feront une offre quand tout sera dit et fait.

Alors, quelles équipes devraient regarder Rourke?

Son agent, Cameron Weiss du Dynamic Sports Group, n’était pas disposé à partager cette information mais a indiqué que le processus serait relativement rapide.

« Je pense que cela prendra environ un mois. Nous aimerions que tout soit fait une semaine avant la date limite du 9 janvier », a déclaré Weiss, faisant référence à la date à laquelle la fenêtre se ferme pour que les joueurs de la LCF signent avec les équipes de la NFL.

Bien que le programme d’entraînement exact de Rourke ne soit pas connu, j’ai pu confirmer de sources NFL qu’il sera à Indianapolis pour un entraînement avec les Colts le 12 décembre et également à Tampa Bay le 13 décembre.

Quant aux autres équipes, il y a beaucoup de spéculations mais rien de concret à signaler.

Il y a eu plusieurs prétendants potentiels comme Denver, Philadelphie, Las Vegas, Arizona, Atlanta, Detroit, Washington.

Les Colts pourraient être un favori pour ses services mais pas nécessairement le meilleur ajustement.

Tout d’abord, la situation de quart-arrière des Colts a un besoin urgent d’aide. Le vétéran Matt Ryan a été amené d’Atlanta pour aider, mais a été mis au banc en faveur de Sam Ehlinger par l’entraîneur-chef de l’époque, Frank Reich. Après le limogeage de Reich, le nouvel entraîneur-chef Jeff Saturday a réintégré Ryan en tant que partant. Lorsqu’une équipe 4-7-1 choisit de faire jouer un joueur de 37 ans plutôt qu’un joueur de 24 ans, cela en dit long sur l’avenir d’Ehlinger.

Rappelons également que l’ancien entraîneur-chef de la LCF, Scott Milanovich, est l’entraîneur des quarts des Colts et qu’il a sans aucun doute fait ses devoirs sur Rourke avec ses contacts au nord de la frontière. Les Colts ne sont pas non plus étrangers à la signature de joueurs de la LCF après avoir signé Nikola Kalinic et Jordan Murray de Hamilton au cours de la dernière saison morte.

Là encore, les choses peuvent changer rapidement dans la NFL – il suffit de demander à Dave Dickenson.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

Lions de la Colombie-BritanniqueCLF Football