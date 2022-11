THE MOJ: Ce sont des moments intéressants pour être un fan de sports de la Colombie-Britannique

Parfois, il se passe tellement de choses que nous voulons tout couvrir, alors à ces occasions, nous vous proposerons un petit « pot-pourri sportif » pour votre plus grand plaisir.

***

Dimanche n’aurait pas pu mieux se dérouler pour les Lions de la Colombie-Britannique.

Organisant leur premier match éliminatoire depuis 2016, les Leos ont battu les Stampeders de Calgary 30-16 pour se qualifier pour la finale de l’Ouest à Winnipeg ce dimanche.

La participation au match était d’un peu plus de 31 000 personnes et le buzz autour de l’organisation en est un que nous n’avons pas vu depuis longtemps. Après des années de déconnexion des fans et des sponsors de l’équipe, l’arrivée du propriétaire Amar Doman et du quart-arrière Nathan Rourke a stimulé l’équipe sur et en dehors du terrain.

La bonne nouvelle est que Doman et son équipe de direction ne font que commencer.

***

Les malheurs des Canucks se sont poursuivis samedi soir lorsqu’ils ont perdu une avance de 3-0 en première période et ont perdu 4-3 contre les Predators de Nashville lors d’une fusillade.

En conséquence, la frustration des fans des Canucks continue de monter et à peu près tout le monde a un plan pour reconstruire l’équipe.

La seule chose que j’entends souvent, c’est qu’Elias Pettersson et Quinn Hughes sont intouchables lorsqu’il s’agit d’être échangés. Ne vous méprenez pas – la paire est très talentueuse – mais je ne les mettrais pas dans la catégorie « intouchable ».

Les deux joueurs sont doués offensivement, mais dans une équipe de championnat, ils seraient des pièces complémentaires et la dernière fois que j’ai vérifié, les pièces complémentaires ne sont pas intouchables.

Hughes et Petterssson concourront défensivement, mais ils n’ont tout simplement pas la taille et la force nécessaires pour gagner suffisamment de batailles pour être classés comme les éléments constitutifs d’une équipe championne.

En ce qui concerne le reste de la situation des Canucks, ce n’est pas un secret que le corps de la ligne bleue est un problème et ce qui complique les choses, c’est que les attaquants ne sont pas assez forts dans leur propre zone pour compenser.

***

Les Seahawks de Seattle ont poursuivi leur parcours improbable après avoir battu les Cardinals de l’Arizona 31-21 à Glendale dimanche dernier pour passer à 6-3 cette saison.

C’est improbable dans le sens où au début de l’année, les bookmakers de Vegas avaient le total des victoires sur/sous les Seahawks à 5 ½. C’est également improbable dans la mesure où Geno Smith – un quart-arrière compagnon de 31 ans – est troisième de la ligue au classement des passeurs devant des noms tels que Brady, Mahomes, Burrows, Rodgers et l’homme qu’il a remplacé à Russell Wilson.

Pour ceux qui pensent que Smith et les Seahawks vont trébucher en seconde période, détrompez-vous. Selon Tankathon.com, les Hawks ont le septième calendrier le plus simple de la ligue, leurs adversaires ayant un pourcentage de victoires combiné de 0,448.

***

J’ai été attristé d’apprendre le décès de l’analyste couleur de longue date de l’Avalanche du Colorado et ancien Canuck Peter McNab en raison d’un cancer à l’âge de 70 ans.

Mieux connu pour ses huit saisons en tant que Bruin de Boston dans les années 1970, McNab a été échangé à Vancouver et a joué quelques saisons ici – dont une campagne de 23 buts en 1984-85 – avant de signer avec le New Jersey en tant qu’agent libre pour mettre fin à sa carrière. .

McNab n’était pas étranger à Vancouver, ayant passé du temps à grandir à New Westminster pendant que son père Max entraînait les Canucks de la WHL de 1962 à 1965. En fait, alors que j’étais enfant à l’école primaire John Robson à New Westminster, mes copains et moi sommes tombés sur un trophée que McNab avait remporté pendant son séjour à Lord Kelvin Elementary. Nous avions toujours un bon rire à chaque fois que McNab était invité à notre émission.

Repose en paix Pierre.

La personnalité sportive vétéran de la Colombie-Britannique, Bob « the Moj » Marjanovich, écrit deux fois par semaine pour Black Press Media. Et consultez son podcast hebdomadaire tous les lundis sur Today in BC ou sur votre site Web local Black Press Media.

CFLFootballNFLNHL