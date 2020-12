Le Miz est un papa fille fier.

Le tout nouveau jeudi 3 décembre Pop du jour, la star de la WWE et sa femme (et collègue lutteur) Maryse Mizanin rattrapé les E! Justin Sylvester. Pendant le chat exclusif, le Miz et Mme les stars ont fait des mises à jour sur leurs filles Monroe, 2 et Madison, 14 mois.

Comme on le voit dans le clip partagé de leur émission aux États-Unis, le couple de lutteurs apprend à leur tout-petit à s’entraîner à la propreté. Par Maryse, Monroe «va très bien», malgré The Miz (né Michael Mizanin) méthodes non conventionnelles.

«Je ne sais pas ce qui se passe parfois», a déclaré Maryse à propos de la décision de Mike de transformer leurs toilettes en un monstre à des fins d’apprentissage de la propreté. «Je pense que c’est effrayant pour moi. En tant qu’enfant, j’ai toujours eu peur que quelque chose sorte des toilettes et me mord les fesses.

Pour défendre sa peur, Maryse a rappelé à son épouse que les enfants ont «une grande imagination».

Quoi qu’il en soit, il est clair que Mike profite de la vie en tant que fille-père.