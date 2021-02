The Miz devient un nouveau champion de la WWE, Edge défie Roman Reigns à WrestleMania

Il y avait quatre titres en jeu à la WWE Elimination Chamber et deux d’entre eux ont trouvé de nouveaux champions alors que The Miz et Riddle étourdissaient respectivement Drew McIntyre et Bobby Lashley pour devenir de nouveaux champions. Alors que le frère d’origine, Riddle a battu Bobby Lashley et John Morrison dans un match à triple menace pour le championnat des États-Unis, le A-lister de la WWE, The Miz a encaissé son contrat Money in the Bank après que Bobby Lashley ait décimé Drew McIntyre après le match exténuant du dernier. pour remporter la victoire.

Lashley a attaqué le Champion de la WWE alors qu’il était occupé à célébrer sa victoire dans le match Elimination Chamber, The Miz, qui s’était retiré du match à Raw, a livré son Skull Crushing Finale pour épingler le Scottish. McIntyre a maintenant perdu le championnat de la WWE pour la deuxième fois depuis WrestleMania 36.

Autres résultats de Elimination Chamber 2021:

Daniel Bryan a battu Kevin Owens, Cesaro, Sami Zayn, Jey Uso et King Corbin pour remporter une opportunité de titre universel: Le oui! L’homme a survécu à cinq autres superstars pour remporter le match d’élimination de la chambre pour le droit de défier Reigns. Bryan a lancé le match en affrontant Cesaro puis a résisté à un assaut brutal du roi Corbin. Sami Zayn a été la deuxième personne à rejoindre le match depuis le pod suivi de Kevin Owens. Chaos dans le ring alors que le match devenait encore plus physique. Le roi Corbin a été la première superstar à être éliminée du match alors que Cesaro l’épinglait. Jey Uso a été la dernière personne à entrer dans le match et s’est immédiatement concentré sur Kevin Owens alors que les deux lutteurs tentaient de régler leur compte. Cinq d’entre eux se sont battus bec et ongles, cependant, Daniel Bryan a remporté la victoire après avoir réussi à connecter un Running Knee.

Roman Reigns a battu Daniel Bryan pour conserver le titre universel: Cependant, la joie de Daniel Bryan a été de courte durée car Roman Reigns est sorti pour défendre son titre presque immédiatement. Loin de sa pleine capacité, Daniel Bryan n’avait aucune chance alors que Roman Reigns remportait une victoire facile.

La superstar Rated-R Edge a ensuite surpris Reigns avec une énorme lance, alors qu’il révélait à qui il voulait faire face à WrestleMania 37.

Riddle a battu Bobby Lashley et John Morrison pour devenir le nouveau champion des États-Unis: Orignal Bro de la WWE, Riddle a remporté l’une des victoires les plus inhabituelles en déjouant Bobby Lashley et John Morrison pour remporter son premier titre dans la liste principale de la WWE. Lashley a dominé le match dès le début alors qu’il tournait autour de ses deux challengers. Alors que Lashley se concentrait sur Morrison et livrait The Hurt Lock, Riddle a connecté un Bro Derek sur Morrison et la broche.

Nia Jax et Shayna Baszler ont battu Sasha Banks et Bianca Belair pour conserver le titre par équipe féminine de la WWE: L’équipe de Nia Jax et Shayna Baszler a poursuivi sa course au titre par équipe avec une victoire sur l’équipe de Sasha Baks et Bianca Belair.

Drew McIntyre a battu Sheamus, Randy Orton, Kofi Kingston, AJ Styles, Jeff Hardy pour conserver le titre de la WWE: McIntyre a réussi à conserver son championnat avec une victoire sur cinq superstars dans le match Elimination Chamber. Kofi Kingston a frappé le premier en éliminant Randy Orton, mais il a ensuite été expulsé du match par Sheamus.

Après que McIntyre ait éliminé Jeff Hardy avec un Claymore Kick, AJ Styles est venu dans son propre pour frapper Sheamus avec un avant-bras phénoménal. Avec l’équation à deux, Styles a opté pour un autre avant-bras phénoménal mais McIntyre l’a converti en un Claymore Kick. Il est allé chercher l’épingle pour conserver le championnat de la WWE.