Les vendredis de la nouvelle musique sont une perspective passionnante mais intimidante pour tout amateur de musique.

C’est essentiellement un jour férié hebdomadaire où les artistes préférés des fans et les nouveaux visages abandonnent leurs dernières offres pour que le monde entier les entende, inondant les services de streaming et les détaillants numériques avec une assaut de goodies auditifs. Mais qui a le temps de s’asseoir et de tout écouter avant de mettre à jour ses playlists? Il y a trop de bonnes choses! (Et, si nous sommes honnêtes, généralement quelques stinkers aussi.)

En fin de compte, nous le faisons. Bienvenue sur The MixtapE!

Nous approchons de la ligne d’arrivée, fans de musique.

À quelques semaines de la fin de cette année misérable, l’industrie de la musique commence à ralentir un peu avant les vacances. Mais ce n’est pas parce que tout le monde se prépare à prendre un congé bien mérité qu’il l’a encore fait. Du dernier album d’un prince de la pop à une paire de collaborations très médiatisées, il reste encore beaucoup de goodies à parcourir cette semaine. Même Britney Spears a eu le plaisir!