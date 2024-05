SGranitz/WireImage

La liste des 100 meilleurs albums d’Apple Music a nommé aujourd’hui ses 10 meilleurs albums de tous les temps, avec La mauvaise éducation de Lauryn Hill couronné N°1.

« C’est mon prix », a déclaré Hill à Apple Music, « mais c’est un récit riche et profond, qui implique tant de personnes, tant de sacrifices, tant de temps et tant d’amour collectif. »

L’année dernière, c’était le 25ème anniversaire de l’album, et son succès fut retentissant dès sa sortie. Il a remporté cinq Grammys, trois American Music Awards et un Billboard, Soul Train et MTV Video Music Award tout en se vendant à 30 millions d’exemplaires depuis son lancement.

Mais au lieu d’en tirer parti, Hill est devenu l’une des plus grandes énigmes de la musique. Sa production a diminué après un album acoustique de suivi de MTV Unplugged, revenant à des singles sporadiques et à de rares apparitions.

Les 100 meilleurs albums d’Apple Music ont été créés par un groupe d’artistes, d’auteurs-compositeurs, de producteurs et de professionnels du secteur, ainsi que par le personnel d’Apple Music. La liste est présentée comme une déclaration éditoriale, totalement indépendante de tout numéro de streaming sur Apple Music.

Autres albums du top 10 Apple :

10) Beyoncé, Limonade

9) Nirvâna, Pas grave

8) Amy Winehouse, Retour au noir

7)Kendrick Lamar, bon enfant, mAAd city

6) Stevie Wonder, Chansons dans la clé de la vie

5) Frank Océan, Blond

4) Prince et la révolution, Pluie mauve

3) Les Beatles, Route de l’Abbaye

2) Michael Jackson, Frissonr