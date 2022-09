‘The Matrix’ revient en tant que spectacle de danse hip-hop en direct réalisé par Danny Boyle

Danny Boyle dirige une énorme émission hip-hop en direct de The Matrix. Officiellement intitulée Free Your Mind, la performance en direct impliquera une chorégraphie hip-hop, des centaines de danseurs et “le dernier design immersif” dans une “production révélatrice”.

The Matrix dance-off sera la première représentation dans un nouveau lieu artistique britannique Usine Internationale lors de son ouverture à Manchester en octobre prochain. La dramaturge Sabrina Mahfouz écrira le spectacle, avec Michael “Mikey J” Asante composant la musique, Kenrick “H2O” Sandy chorégraphiant et l’artiste Es Devlin créant des sculptures.

Trainspotting, 28 jours plus tard et le réalisateur de Slumdog Millionaire, Boyle, ont précédemment dirigé un énorme spectacle en direct pour le cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2012 à Londres qui impliquait des milliers de danseurs (sans parler d’un court sketch associant James Bond de Daniel Craig à feu la reine Elizabeth II).

The Matrix a été un succès emblématique de la culture pop depuis qu’il a brûlé nos esprits avec des thèmes de science-fiction cyberpunk et a brûlé nos globes oculaires avec des effets visuels révolutionnaires en 1999.

Mais il semble qu’il y ait un regain d’intérêt pour le monde de The Matrix, avec la scénariste et réalisatrice originale Lana Wachowski recrutant les stars Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss pour la suite tant attendue (et extrêmement étrange) de l’année dernière. Les résurrections matricielles. Ce film très méta se moquait de Warner Bros. et de l’exploitation de la propriété intellectuelle à l’ère de la franchise (c’est diffuser sur HBO Maxbien sûr), ce qui peut s’avérer prémonitoire si WB envisage d’exploiter The Matrix sous différentes formes.

