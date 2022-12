The Match: Tiger Woods prêt à défier la blessure au pied de son partenaire Rory McIlroy en Floride | Nouvelles du golf

Tiger Woods utilisera une voiturette de golf pour se déplacer sur le parcours dans The Match

Tiger Woods est prêt à défier une blessure au pied et à revenir à l’action aux côtés de Rory McIlroy dans The Match samedi.

L’ancien n ° 1 mondial n’a pas joué au golf de compétition depuis juillet et a raté l’événement Hero World Challenge aux Bahamas la semaine dernière en raison d’une blessure au pied droit.

Cependant, il sera aidé par l’utilisation d’une voiturette lorsqu’il fera équipe avec Rory McIlroy pour affronter Justin Thomas et Jordan Spieth dans la compétition de 12 trous au Pelican Golf Club à Belleair, en Floride.

L’événement utilisera un format de meilleure balle, le meilleur score individuel remportant chaque trou.

“Je peux frapper des balles de golf. C’est juste difficile d’aller d’un point A à un point B, alors [the cart] aidera certainement beaucoup », a déclaré Woods, qui est toujours aux prises avec une fasciite plantaire au pied – une inflation des tissus qui provoque des douleurs au talon.

“Être dans un chariot est une affaire totalement différente. C’est quelque chose que j’ai fait un peu à la maison. Quand j’essayais de me préparer et de pouvoir jouer dans le héros et de voir si je pouvais réellement le faire, la partie marche était le défi, ce n’était pas vraiment le swing.

“Je dois guérir cette plantaire et cela prend du temps. Ce n’est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Cela va prendre beaucoup de repos et de guérison et, malheureusement, un traitement. C’est une route difficile.”

Woods n’a pas joué depuis l’Open

La dernière fois que le public a vu Woods, qui a subi des blessures graves à la jambe et au pied droits lors d’un accident de voiture en février 2021, jouer était à l’Open de St Andrews, où il a raté la coupe.

Il a joué dans deux autres événements en 2022, se classant 47e au Masters et se retirant du championnat PGA après le troisième tour, mais a hâte de revenir aux côtés de McIlroy.

“Je peux vous dire une chose”, a déclaré Woods. “J’ai le joueur n ° 1 dans mon équipe, donc je vais bien.”

Woods a félicité Rory McIlroy pour avoir exprimé son soutien au PGA Tour au milieu de la controverse entourant la LIV Golf Series

McIlroy a également fait l’éloge de Woods. “Il est probablement le meilleur joueur de fer qui ait jamais vécu … probablement le meilleur golfeur qui ait jamais vécu. Point final.

“Je pense que s’il peut simplement le sortir dans le fairway et obtenir quelques regards dans le fairway, je pense que nous allons avoir une très bonne chance.”

Woods jouera également au championnat PNC avec son fils Charlie le 17 décembre, en direct sur Sky Sports, et le vainqueur majeur à 15 reprises a révélé qu’il avait conseillé à son fils de copier le swing de McIlroy.

McIlroy a été interrogé sur le commentaire de Woods et a répondu: “C’est flatteur que, à mon avis, le meilleur joueur de tous les temps dise à son fils de swinguer comme moi. Mon père m’a appris à jouer au jeu en grandissant, et son truc était de toujours maintenez votre finition, et je pense que c’est ce que le père de Tiger lui a appris à l’époque.

“Tiger a compris cela et a essayé de l’inculquer à Charlie. Charlie est un garçon formidable et c’est un jeune joueur formidable. Nous sommes tous ravis de suivre ses progrès et de voir jusqu’où il peut aller.”

Spieth, quant à lui, a hâte de verrouiller les cornes avec Woods et McIlroy.

“Si vous vous disiez à moi-même et à JT en 2012 à l’université que nous jouerions contre ces deux-là dans un match, ce serait une chose vraiment, vraiment cool”, a-t-il déclaré.

“Nous voulons le gagner parce que ces deux-là nous ont inspirés. C’est une opportunité unique et vraiment cool pour nous d’essayer d’éliminer quelques-uns des plus grands, quelques-uns des plus grands qui aient jamais joué.”