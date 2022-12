The Match : Tiger Woods et Rory McIlroy battus par Justin Thomas et Jordan Spieth en Floride | Nouvelles du golf

Tiger Woods et Rory McIlroy ont été battus dans la dernière édition de The Match

Jordan Spieth et Justin Thomas ont revendiqué le droit de se vanter de Tiger Woods et Rory McIlroy avec la victoire dans le dernier épisode de The Match.

Spieth et Thomas ont enregistré sept birdies lors de l’exposition conçue pour la télévision au Pelican Golf Club en Floride, collectant des fonds pour les efforts de secours de l’ouragan Ian, pour assurer une victoire 3&2 dans le concours de 12 trous.

Les quatre joueurs ont été micro et ont utilisé des chariots personnalisés pour le match éclairé, qui était la première apparition télévisée de Woods depuis qu’il a raté la coupe à l’Open en juillet après avoir raté le Hero World Challenge de la semaine dernière en raison d’une blessure.

Justin Thomas et Jordan Spieth ont réussi sept des 10 trous disputés dans leur impressionnante victoire

« Tiger et Rory, que s’est-il passé ? Thomas et Spieth ont déclaré sur Twitter après la victoire. “Comment perdez-vous contre nous deux ? C’est bon, tout le monde le fait !”

Woods a admis qu’il n’avait pas frappé une balle de golf depuis plus de deux semaines avant le concours en raison d’une fasciite plantaire, bien qu’il se soit d’abord levé et descendu juste avant le green au par-quatre roulable pour égaliser le trou avec un birdie.

Thomas a drainé un birdie à longue portée au deuxième et Spieth est passé de 15 pieds au par trois suivant, tandis que Thomas a lancé deux coups du vert en utilisant un bois de cinq pour un par gagnant dans le trou de défi à un club.

McIlroy a raté un essai de birdie de 12 pieds pour gagner le suivant et les équipes ont remporté une part du sixième avec des normales, avant que le n ° 1 mondial ne draine un 20 pieds au septième pour remporter le seul trou du concours pour lui et Woods.

Thomas a restauré son avantage sur le trou suivant, roulant à partir de 12 pieds pour un birdie, Spieth égalant ensuite le birdie de Woods et McIlroy au 10 pour sceller la victoire.

“Le fait que nous ayons pu faire quelque chose sous les projecteurs qui ne s’était jamais produit auparavant dans notre sport, pour pouvoir le développer d’une manière différente”, a déclaré Woods par la suite.

Le concours était la septième édition de The Match et la troisième apparition de Woods, après avoir été battu par Phil Mickelson lors de l’événement inaugural en 2018 et associé à Peyton Manning pour la victoire au concours 2020, tandis que les trois autres ont tous fait leurs débuts.

Woods fera équipe avec son fils Charlie pour jouer au championnat PNC le week-end prochain, leur troisième apparition consécutive dans l’épreuve de brouillage de 36 trous où les grands champions et vainqueurs de The Players s’affrontent aux côtés d’un membre de la famille.

