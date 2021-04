Amen Corner d’Augusta National est l’un des endroits les plus reconnaissables du golf et vous pouvez voir tous les meilleurs joueurs du monde s’attaquer gratuitement au célèbre tronçon via la chaîne YouTube Sky Sports Golf.

Le Masters marque le début du calendrier majeur masculin 2021, avec les quatre manches en direct exclusivement sur Sky Sports The Masters et une multitude de flux et de couverture supplémentaires disponibles via le bouton rouge.

Justin Rose mène d’un coup dans le week-end, avec Jordan Spieth juste deux derrière tandis que Justin Thomas est également en lice alors qu’il cherche la victoire dont il a besoin pour aller au n ° 1 mondial devant Dustin Johnson, qui a raté la coupe avec Rory. McIlroy.

Amen Corner est un élément clé de la mise en page emblématique d’Augusta et offrira le défi habituel pour le terrain cette semaine, avec le tronçon de trois trous produisant certains des moments les plus mémorables de l’histoire des Masters.

Le tronçon commence par un par quatre de 505 verges au 11e, avec le green gardé par un étang à gauche et un bunker positionné stratégiquement au centre droit.

Dustin Johnson et Rory McIlroy sont parmi les joueurs en action cette semaine aux Masters

Le 12, où Jordan Spieth a vu ses espoirs d’une deuxième veste verte consécutive disparaître après un quadruple bogey en 2016, est un par trois exigeant de 155 verges sur Rae’s Creek et l’un des trous les plus célèbres du sport.

Le 13e par cinq de 510 verges est un dogleg de balayage, et un coup de départ précis offre une chance d’atteindre le green surélevé en deux, avec Bryson DeChambeau parmi ceux qui cherchent à profiter de sa distance du tee sur ce trou.

