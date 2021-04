Justin Rose détient un léger avantage à mi-parcours des Masters

Paul McGinley réfléchit à un départ impressionnant de Justin Rose au Masters et examine ce que l’Anglais devra faire au cours du week-end à Augusta National pour se battre pour un deuxième titre majeur.

Les championnats majeurs ne sont pas faciles à gagner et les joueurs connaîtront toujours beaucoup de hauts et de bas, donc la capacité de surmonter la tempête quand elle survient est une condition préalable importante pour tenter de gagner une majeure.

Rose a fait face à des obstacles lorsqu’il s’agit de remporter de grands événements dans sa carrière et il sera pleinement préparé pour cela ce week-end. La clé sera de prendre un meilleur départ qu’il ne l’a fait au cours des deux premiers jours, car de gros joueurs commencent à émerger dans le rétroviseur de Justin.

Justin Rose est deux fois finaliste au Masters, terminant deuxième en 2015 et derrière Sergio Garcia en 2017

Il est maintenant le n ° 41 mondial et bien que la forme n’ait pas été une chute de forme, cela a été un déclin constant. Il a mis fin à cela à la fin de l’année en réemployant à nouveau Sean Foley et en revenant à son ancien équipement, son chauffeur cette semaine étant celui qu’il utilisait en 2017.

Nous avons lentement vu des progrès en début de saison dans son jeu, avec quelques pousses vertes en forme et des résultats positifs. À Augusta, il revient dans un endroit et un terrain de golf sur lesquels il a beaucoup de forme et beaucoup d’expérience.

The Masters – En direct Vivre de

Ces dernières semaines, il a eu quelques problèmes de dos, se retirant à Bay Hill et ne figurant pas aux Players, mais d’après ce que je comprends, cela n’a pas été trop sérieux et c’était plus prudent qu’autre chose.

Un très mauvais départ pour Rose vendredi l’a ramené dans le peloton, à un moment où les gars se présentaient dans de meilleures conditions de score. C’était bien de se stabiliser et de recommencer, Rose éprouvant un peu de balançoire les deux premiers jours.

2:38 Justin Rose était fier de son rétablissement après s’être battu après un autre départ lent pour récupérer un 72e tour au deuxième tour et rester en tête du classement des Masters. Justin Rose était fier de son rétablissement après s’être battu après un autre départ lent pour récupérer un 72e tour au deuxième tour et rester en tête du classement des Masters.

Rose n’a pas eu les sept meilleurs premiers trous jeudi et est sorti lentement des blocs pour son deuxième tour. Il a répondu avec brio à ces deux occasions, s’enflammant après ce départ d’hier et pouvant ensuite se stabiliser sur le neuf arrière à nouveau le deuxième jour.

Il a eu un tremplin sur une grande partie du peloton avec son départ jeudi, mais il en a donné un peu lors de la deuxième journée, il est donc important qu’il suive le rythme des gars venant de derrière lors du troisième tour.

The Masters – En direct Vivre de

Nous avons vu un énorme changement dans les conditions de score de jeudi à vendredi, avec les greens adoucis et plus de joueurs affichant des chiffres plus bas, il sera donc intéressant de voir si cela continue au cours du week-end.

Rose voudra prendre trois ou quatre d’avance sur Jordan Spieth, Justin Thomas et ces grands noms que vous vous attendez à croiser, ce qui le préparera bien pour que son expérience commence dimanche.

Regardez The Masters tout au long de la semaine en direct sur la chaîne Masters dédiée de Sky Sports. La couverture complète en direct se poursuit samedi à partir de 20 heures sur Sky Sports The Masters, avec une couverture bonus avant puis disponible sur le bouton rouge. Cliquez ici pour passer à Sky Sports pour seulement 10 £ par mois.