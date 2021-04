Phil Mickelson a tiré un 69 tôt le troisième jour

Phil Mickelson a déclaré que la configuration d’Augusta National était « parfaite » pour identifier le meilleur joueur au Masters de cette semaine.

Mickelson a profité de conditions précoces bénignes le troisième jour pour tirer un 69 de moins de trois et revenir au niveau normal du tournoi après avoir fait la mi-temps sans rien à perdre.

Le triple champion a connu un début confiant pour Moving Day avec des birdies à deux des trois premiers trous et, après une erreur au septième, il a réussi quatre bons aux huitième et 13e avant de bien faire pour brouiller un par à 15 quand son la seconde trouva l’eau devant le green.

Mickelson a rendu hommage au parcours mis en place à Augusta

Le tracé d’Augusta a joué ferme et rapide au cours des deux premiers jours et la vitesse des greens a pris un certain nombre de joueurs au dépourvu, en particulier au 15e où plusieurs joueurs du terrain ont chuté – et même mis – dans l’eau depuis l’arrière du green. .

Mais Mickelson a déclaré: « À mon avis, la configuration est parfaite pour identifier le meilleur joueur, et les gars qui le frappent bien sont en haut du classement, les gars qui le mettent bien. Et je pense que c’est très juste parce que nous » re faire des divots, les boules s’arrêtent.

« Ce n’est pas comme les années 90 où nous n’étions pas, mais vous devez avoir des tirs de qualité. Vous devez frapper des angles dans les broches. Vous devez être intelligent.

« Je pense que c’est parfaitement fait, et cela vous punit, comme cela m’a été fait les premiers jours, lorsque vous faites des erreurs ou ne les mettez pas au bon endroit ou ne frappez pas de mauvais jetons. J’adore le voir comme ça parce que vous pouvez score faible, mais vous devez également le respecter. «

Mickelson estime que ses rondes de 75 et 72 l’ont laissé trop loin du rythme pour se battre pour une quatrième Green Jacket dimanche, bien que son premier score en dessous de 70 de la semaine lui ait donné une lueur d’espoir.

« Je n’ai pas assez bien joué les deux premiers jours et j’ai jeté trop de tirs pour vraiment me donner une opportunité légitime », a-t-il ajouté. «Mais parfois, vous avez de la chance et vous sortez le matin, aujourd’hui, et c’était jouable, et j’ai fait quelques birdies.

«Puis le vent se lève, et les leaders ne vont nulle part, et vous finissez par avoir une chance dimanche, ce que j’espère certainement.

« J’aurai besoin de tourner quelque chose dans les années 60, ce qui est toujours amusant d’avoir une chance. Vous voulez cette opportunité de faire ce que Nicklaus a fait en 86 et d’en tirer 65 et d’avoir une chance. Je ne sais pas si ce sera assez bien, mais je m’amuse beaucoup.

« Pour la première fois depuis longtemps, j’ai finalement marqué, comme si j’avais tiré un numéro qui était équivalent ou même meilleur que la façon dont je le frappais. »

Mickelson a également été appelé à vérifier le dos du pantalon de son partenaire de jeu Billy Horschel après que le champion du WGC Match Play ait glissé sur la berge à l’avant du 13e green après avoir enlevé ses chaussures et ses chaussettes pour remettre sa balle en jeu depuis Rae’s Creek.

Horschel a évité de se blesser à l’automne et était plus préoccupé par l’état de son pantalon blanc!

« J’ai dit: » Est-ce que c’est mauvais? Quelle est la gravité de cette tache d’herbe « , et Phil a regardé et a dit: » Ouais, il y en a un là-bas, désolé mon pote « !

« De toute évidence, ce sera un moment fort qui sera joué sur les réseaux sociaux ou peut-être Augusta ou The Masters l’enlèvera. Mais j’espérais faire le putt donc au moins ce serait quelque chose de drôle! »