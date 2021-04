Bob MacIntyre a terminé à égalité au 12e rang de ses premiers Masters

Après que Bob MacIntyre ait garanti une invitation au Masters 2022 avec une finition parmi les 12 premiers au Masters, Andrew Coltart prédit un avenir radieux pour l’espoir écossais très apprécié.

Bob MacIntyre a connu une première expérience encourageante au Masters, et terminer à égalité au 12e rang à ses débuts est une magnifique réalisation.

De toutes ses qualités, ce qui ressort, c’est où il en est mentalement en ce moment. Il a clairement une grande confiance en ses propres capacités, mais il y a aussi une belle touche d’humilité en lui.

MacIntyre a fermé avec un 72 pour finir sur deux sous

Il n’a que 24 ans, c’est un compétiteur féroce et, comme nous l’avons vu au WGC Match Play, il n’est intimidé par personne. Je n’arrête pas de rappeler aux gens que le n ° 1 mondial Dustin Johnson avait besoin de chance pour réclamer une demie contre MacIntyre dans leur match de groupe, ce n’était certainement pas l’inverse.

Il a dit lui-même cette semaine qu’il était plutôt content de « s’en prendre », et il a été difficile de dire que cette semaine a été sa première visite à Augusta National, il a joué comme s’il était venu ici cinq ou six fois. Il vaquait à ses occupations calmement et efficacement et il n’a en aucun cas été impressionné par l’endroit.

Il a connu un certain nombre de derniers jours décevants sur le circuit européen lors de sa saison recrue, mais a finalement franchi la ligne d’arrivée à Chypre l’année dernière, preuve que se battre pour les titres professionnels est un processus d’apprentissage difficile.

1:05 Robert MacIntyre était ravi après avoir réussi un retour aux Masters en 2022 avec une place dans le top 12 à ses débuts en tournoi à Augusta National. Robert MacIntyre était ravi après avoir réussi un retour aux Masters en 2022 avec une place dans le top 12 à ses débuts en tournoi à Augusta National

Cela peut vous prendre beaucoup de choses à la fois mentalement et physiquement, mais il s’agit d’apprendre ce qui doit être fait et quand cela doit être fait. Il est guidé par une excellente équipe autour de lui, dont certains travaillent également avec Bryson DeChambeau et Will Zalatoris, il est donc entre de bonnes mains.

Des attentes élevées

Il y a eu, naturellement, beaucoup d’attention sur MacIntyre dans les médias écossais enthousiasmés par ses perspectives. Nous avons eu quelques succès sur l’European Tour et Russell Knox et Martin Laird ont arboré le drapeau de l’Écosse sur le PGA Tour.

Mais MacIntyre a été penché pour de grandes choses et est considéré par beaucoup comme le meilleur espoir de l’Écosse d’un grand gagnant masculin depuis que Paul Lawrie a remporté l’Open en 1999. Il est certain d’attirer beaucoup d’attention, et il devra trouver des moyens pour faire face à cela.

Il a un excellent manager en Iain Stoddart, qui travaille dans ce secteur depuis de nombreuses années et qui connaît la valeur de protéger ses joueurs contre un examen trop minutieux des médias.

Mais le tempérament et le comportement généraux de MacIntyre me disent qu’il n’est pas du genre à accorder trop d’attention à ce qui se dit à son sujet en dehors des limites du terrain de golf, que ce soit bon ou mauvais.

MacIntyre a la garantie d’une invitation à revenir à Augusta l’année prochaine

Je suis convaincu qu’il restera pleinement concentré sur le travail à accomplir, et il ne fait aucun doute que son désir de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde et d’être considéré comme l’un d’entre eux. Et il est certainement sur la bonne voie pour y parvenir.

S’il maintient sa forme actuelle, il a de grandes chances de faire ses débuts à la Ryder Cup pour l’Europe à Whistling Straits à l’automne, et ses débuts encourageants au Masters auront beaucoup aidé à atteindre cet objectif. Il a joué quelques événements aux États-Unis au cours des dernières semaines et il participe au PGA Tour pour le RBC Heritage cette semaine.

Il continuera donc à avoir un bon avant-goût de ce que c’est que de jouer là-bas par rapport à l’European Tour, et se qualifier pour Team Europe via la liste des World Points pourrait être sa meilleure chance de participer à la Ryder Cup.

Peut-il gagner un majeur? D’après ce que nous avons vu de lui au Masters, alors oui, je pense qu’il le peut. Sa première apparition à Augusta National a été une autre partie de l’énorme processus d’apprentissage pour lui, et c’était un test qu’il a réussi avec brio.