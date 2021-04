Jose Maria Olazabal a fait la coupe pour la première fois en sept ans

Jose Maria Olazabal a révélé qu’il avait été inondé de messages de personnes « en état de choc », il a fait la coupe au Masters cette semaine.

Olazabal n’avait pas joué le week-end à Augusta National depuis 2014 et est arrivé cette semaine sans avoir joué au golf de compétition depuis le Masters en novembre de l’année dernière.

Mais le double champion a même défié ses propres attentes en récupérant avec une ouverture de 75 avec un deuxième tour de 71 pour faire la coupe avec un tir à revendre sur deux au-dessus de la normale, et il allait bien tôt le troisième jour jusqu’à endurer un stretch de fermeture robuste.

Le joueur de 55 ans était un sous pour la journée jusqu’à ce qu’il trouve de l’eau au 15e et a couru un double-bogey sept, et il a laissé tomber des coups sur chacun des deux trous suivants dans un 75 qui l’a vu glisser à cinq pour Le tournoi.

Mais Olazabal est resté de bonne humeur par la suite alors qu’il réfléchissait aux réactions surprises qui lui avaient permis de jouer 36 trous supplémentaires lorsque le champion en titre Dustin Johnson et Rory McIlroy se sont tous deux écrasés.

« Je pense qu’ils étaient tous en état de choc, je dois dire que la plupart d’entre eux », a déclaré le vainqueur de 1994 et 1999. « Personne ne s’y attendait, et c’est pourquoi j’ai reçu autant de messages. » Oh, vous l’avez fait. Vous l’avez fait. « C’était tout, mais ils étaient tous plutôt heureux.

« Comme je l’ai dit, c’était assez inattendu après sept ans sans avoir fait la coupe. Je ne pense pas que beaucoup de gens s’attendent à ce que je fasse la coupe, et ils étaient tous heureux. »

Olazabal continue d’être inspiré par Seve Ballesteros à l’approche du 10e anniversaire du passage prématuré du légendaire Espagnol, et vendredi aurait été son 64e anniversaire.

« Hier a été une journée spéciale, j’avais ça en tête », a ajouté Olazabal. «À cette époque, ils sont toujours spéciaux lorsque vous vivez des moments comme moi à la Ryder Cup, de grands événements, la façon dont il m’a traité tout au long des années, vous savez, ces jours sont vraiment spéciaux.

«Et il me manque, je dois dire, surtout ici, parce que je sais qu’il apprécierait chaque partie d’être ici.

Quant à savoir combien de temps Olazabal peut continuer à concourir dans le Masters, il a admis que la longueur du parcours le préoccupait et a laissé entendre qu’il était peu probable qu’il suive Bernhard Langer, Sandy Lyle et Ian Woosnam et qu’il joue jusqu’à la soixantaine.

« Le jeu dictera, c’est aussi simple que ça », a-t-il déclaré. « Le jeu vous dira quand vous devez vous arrêter. C’est vrai que vous voyez des gars comme Bernard et Larry (Mize) et Sandy et Woosie jouer ici, mais dans ce type de conditions, peut-être que nous pouvons encore marquer un score décent.

«Mais si le terrain de golf est long et humide, nous allons avoir du mal car même avec ces conditions rapides, je frappe beaucoup de bois dans les par-fours et cela rend les choses un peu plus difficiles.