Justin Rose prendra une avance d’un coup dans le week-end des Masters

Justin Rose avait besoin d’un autre contre-neuf arrière pour conserver son avance à mi-parcours des Masters alors que Dustin Johnson et Rory McIlroy se sont tous deux écrasés à Augusta National.

Rose avait trois ans après quatre bogeys sur les sept premiers trous qui ont vu son avance de quatre coups pendant la nuit anéantie par un Bernd Wiesberger brûlant, mais l’Anglais a stabilisé le navire avec une série de pars et a fait trois birdies dans quatre trous de la 13e à se ramener à sept sous le par.

Will Zalatoris (68) et Brian Harman (69) ont terminé la journée à égalité au deuxième rang devant Marc Leishman et le ressuscité Jordan Spieth, qui a amélioré ses chances d’une deuxième Green Jacket avec un 68, tandis que le champion en forme des joueurs Justin Thomas est juste un autre derrière avec Wiesberger et Tony Finau, qui ont tous deux tiré d’excellents 66s.

Mais le champion en titre Johnson aura deux jours d’inactivité avant d’aider le vainqueur de dimanche à porter une veste verte après avoir perdu trois tirs au cours des quatre derniers trous pour rater la coupure de deux tirs sur cinq au-dessus, tandis qu’un McIlroy découragé n’a pas fait un birdie avant le 13e, à ce moment-là, il avait lâché des tirs aux cinquième et septième avant qu’un double bogey à 10, où il taillait son deuxième dans des buissons, lui laissait trop de choses à faire pour jouer encore 36 trous.

Le champion en titre Dustin Johnson et Lee Westwood ont tous deux raté la coupe

Rose avait deux points de plus après sept trous jeudi avant qu’un aigle au huitième ne déclenche une explosion remarquable de points, récoltant neuf tirs en 10 trous dans un 65 qui était quatre tirs meilleurs que le terrain, mais cet avantage a été rapidement réduit après un autre. début incertain.

Bien que son rallye de neuf arrière ne soit pas aussi spectaculaire que le premier tour, il était tout aussi difficile qu’il se remettait sur la bonne voie avec des birdies à 13, 14 et 16 avant que deux pars de clôture ne terminent un 72 résolu, ce qui était suffisant pour restaurer sa place à le haut du classement.

Sky Sports Golf pour 10 £ par mois Les quatre jours de The Masters vivent exclusivement. Bénéficiez de notre offre de golf à 10 £. Apprenez-en plus ici.

Zalatoris était un nom surprise sur six sous après avoir réussi un birdie aux trois derniers trous pour coiffer un 31 intérieur, tandis que la candidature de Harman pour devenir le quatrième gaucher à gagner à Augusta s’accélérait alors qu’il obtenait 17 et 18 oiseaux pour rejoindre Zalatoris dans une part de la deuxième place.

Leishman a mélangé six birdies avec un bogey solitaire à 11 pour passer à cinq sous, un score plus tard égalé par le favori du public Spieth, vainqueur de son premier titre en près de quatre ans au Texas Open de la semaine dernière et clairement toujours aussi haut que la confiance après un renaissance sensationnelle de carrière au cours des trois derniers mois.

2:36 Retour sur les hauts et les bas du deuxième tour 72 de Justin Rose au Masters, gardant l’Anglais en tête Retour sur les hauts et les bas du deuxième tour 72 de Justin Rose au Masters, gardant l’Anglais en tête

Spieth a navigué avec précaution autour des 11 premiers trous, ramassant des birdies au deuxième et au 10e avant de faire sa seule grosse erreur de la journée au 12e, trouvant le bunker avant du départ et éclaboussant à cinq pieds, pour manquer le putt pour par.

Mais le champion 2015 a riposté avec trois birdies au cours des cinq trous suivants pour s’installer comme le nouveau favori des bookmakers et devancer un ami de longue date Thomas, qui se moquait de la difficulté d’Amen Corner alors qu’il obtenait un birdie à 11, 12 et 13 et en a ajouté un autre à 15.

Thomas, qui détrônerait Johnson en tant que n ° 1 mondial avec une victoire à Augusta, s’est coûté une carte sans bogey lorsqu’il a glissé à 18 ans, mais il sera ravi de sa position à mi-chemin alors qu’il partage la sixième place avec Wiesberger, Finau, Si Woo Kim, Cameron Champ et Hideki Matsuyama.

2:47 Retour sur les meilleurs coups du deuxième tour de Tony Finau aux Masters, où l’Américain a terminé sur quatre sous Retour sur les meilleurs coups du deuxième tour de Tony Finau aux Masters, où l’Américain a terminé sur quatre sous

Finau était sur la bonne voie pour le tour bas de la journée après un superbe neuf avant, faisant un aigle au deuxième et quatre birdies dans cinq trous du sixième, et il n’était pas trop découragé par un bogey de clôture à 18 ans et est resté optimiste à propos de ses chances de décrocher un premier titre majeur.

Le joueur de 31 ans a subi un certain nombre de déceptions dimanche depuis sa seule victoire sur le PGA Tour à Porto Rico en 2016, y compris trois défaites en séries éliminatoires, mais il a déclaré: « Cela me donne faim, cela me garde humble, et je le sais vraiment. que j’ai vraiment besoin d’une grosse victoire pour me sentir comme si j’avais eu une bonne carrière jusqu’à présent.

« J’ai eu beaucoup d’appels serrés, et je pense que j’ai eu une carrière vraiment réussie, mais pas tout à fait une carrière gagnante, et je pense que cela vient du fait d’en gagner une grande. Je pense que cela me donnera beaucoup. Je sens que je porte beaucoup de confiance dans ces grands événements parce que j’ai concouru à un haut niveau dans beaucoup d’entre eux.

« Mais je pense que manquer ce ‘W’ me garde humble et affamé, et j’espère que je pourrai le faire cette semaine. »

1:02 Si Woo Kim a montré sa frustration après son trois putt sur 14 en cassant son putter Si Woo Kim a montré sa frustration après son trois putt sur 14 en cassant son putter

L’ancien champion des joueurs Kim a dû faire un putt avec un trois bois après avoir cassé son putter dans une crise de piqué le 15, mais le Sud-Coréen a quand même réussi à parer les quatre derniers trous pour un 69 avant de se diriger vers le camion du constructeur pour chercher un nouveau flatstick.

Cameron Smith, co-finaliste de Johnson en novembre, avait un record de parcours dans sa mire lorsqu’il a attaqué le 13e pour atteindre sept sous pour la journée, mais le jeune Australien a alors bogeyé 14 et a trouvé de l’eau avec son deuxième à 15, courir un double-bogey sept et se contenter d’un 68 – deux sous pour le tournoi avec le champion de la PGA Collin Morikawa.

Bryson DeChambeau a bien fait ses calculs le plus souvent en rebondissant de son 76 d’ouverture avec un 67 de cinq sous cinq pour se glisser dans les chiffres rouges, avec seulement 20 joueurs sous la carte à la mi-course.

1:05 Bryson DeChambeau réfléchit à un « excellent » deuxième tour aux Masters et à tirer le meilleur parti de sa distance au départ du départ pour afficher un deuxième tour 67 Bryson DeChambeau réfléchit à un « excellent » deuxième tour aux Masters et à tirer le meilleur parti de sa distance au départ du départ pour afficher un deuxième tour 67

Johnson semblait prêt à éviter une sortie anticipée et était en sécurité à l’intérieur de la ligne de coupe sur deux points avec quatre à jouer, mais son deuxième au long 15e a lancé sur le devant du green et est retourné dans l’eau, une erreur qui a conduit à un bogey six, et les lecteurs capricieux à 17 et 18 lui ont coûté deux coups de plus alors qu’il tombait à cinq avec son partenaire de jeu Lee Westwood.

Et McIlroy a clairement encore beaucoup de travail à faire pour réparer ses problèmes de swing alors que ses espoirs de terminer la carrière du Grand Chelem des majors ont été suspendus pour une autre année, l’ancien n ° 1 mondial ajoutant un 74 à son 76 d’ouverture qui lui a laissé trois coups. timide de faire le week-end.