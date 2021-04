2:12



Justin Rose réfléchit à la lutte contre un neuf arrière difficile pour rester en lice aux Masters et regarde comment il devra aborder le tour final

Justin Rose est convaincu qu’il peut ramener le leader du troisième tour Hideki Matsuyama, mais il sait qu’il a besoin d’une meilleure performance le dernier jour pour remporter un premier titre de Masters.

Rose avait profité de la tête depuis son étonnante charge jeudi, récoltant neuf tirs en 10 trous dans une ouverture de 65, restant en tête à la mi-course malgré un deuxième tour de 72, mais une autre journée de niveau par lui laisse quatre tirs à la dérive de Matsuyama après 54 trous.

Le double finaliste semblait susceptible de restaurer son avantage dominant au premier tour lorsqu’il a réussi un birdie dans les deux premiers trous de son troisième tour, mais son départ lancé a été annulé par des bogeys consécutifs à quatre et cinq ans.

Rose a bien fait de brouiller un certain nombre de pars lors de son troisième tour 72

Une suspension de jeu pendant 78 minutes lui a donné le temps de se regrouper, mais il a été l’un des nombreux à avoir du mal à s’adapter aux conditions de parcours plus souples et plus lentes après la reprise, bien qu’il ait réussi à rentrer chez lui et à rester au niveau normal pour la journée. .

À sept sous pour le tournoi, Rose se retrouve maintenant à quatre coups à la dérive d’un Matsuyama inspiré, qui a pris d’assaut la maison en 30 avec un aigle et quatre birdies pour égaler les 65 de l’Anglais du premier jour.

«Je n’ai pas assez bien joué aujourd’hui, aussi simple que cela», a déclaré Rose, qui a bien fait de brouiller un par dans la quasi-obscurité après un mauvais entraînement dans les pins à la 18e. « Je pense que dans l’ensemble, pour avoir une chance demain, je suis ravi. J’ai cette liberté de courir, et bien sûr, j’aimerais rester un peu mieux avec ça.

« J’ai joué avec la tête toute la semaine, et évidemment, il y a eu une heure de golf où Hideki a déménagé devant. Vous savez, tous les gars qui poursuivent à sept sous sont tous capables de cette petite course que Hideki a. eu, donc tout est à gagner demain. «

Rose était reconnaissant qu’il y ait juste assez de jour pour terminer son troisième tour et éviter un départ tôt dimanche matin, tandis que son brillant par-save au dernier a été un coup de pouce pour sa confiance avant le tour final.

The Masters – En direct Vivre de

« Le terminer aujourd’hui était un énorme bonus », a-t-il ajouté. « En fait, je ne pensais pas que nous avions beaucoup de chance, mais ils ont fait un excellent travail pour nous ramener là-bas. Je ne savais pas vraiment si c’était ce que je voulais à l’époque, mais cela s’est avéré être une excellente décision.

« Evidemment l’élan, la récupération physique de finir ce soir est énorme, mais cette récupération sur 18, j’ai fait la même chose sur 17 et la même sur 15 et la même chose sur 14, donc j’étais plutôt content de pouvoir rentrer dans le clubhouse avant que je ne lâche un autre coup. «