Justin Rose était fier de son rétablissement après s’être battu après un autre départ lent pour récupérer un 72e tour au deuxième tour et rester en tête du classement des Masters.

Justin Rose s’est déclaré «fier» d’une autre bonne reprise au Masters alors qu’il conservait son avance du jour au lendemain après une deuxième journée difficile à Augusta National.

Rose avait deux points après sept trous le premier jour avant qu’un aigle au huitième ne change sa fortune, et il a ajouté sept birdies pour tirer un incroyable 65 qui lui a valu une avance de quatre coups.

Mais l’Anglais a de nouveau bégayé au début de son deuxième tour, avec quatre bogeys sur les sept premiers trous alors que son avance a été anéantie par le futur coéquipier de la Ryder Cup, Bernd Wiesberger.

Rose a riposté avec trois birdies pour tirer un 72

Rose a eu quelques mots avec lui-même alors qu’il dirigeait le long huitième et stabilisait le navire avec deux bonnes normales pour rester trois pour la journée au virage, et alors que son score sur le neuf arrière était loin d’être aussi spectaculaire que jeudi, il était ravi de ramasser trois tirs en quatre trous à partir du 13e pour revenir là où il avait commencé la journée – sept sous.

« Je pense que c’était juste une journée classique à Augusta National quand vous êtes juste un peu à l’écart », a déclaré Rose. « Vous pouvez être à un pied ou deux à certaines occasions et vous finissez par avoir du mal. Je pense que peut-être depuis le dos d’hier, ça commence à se sentir assez différent assez rapidement.

« Mais, encore une fois, je me suis dit en montant le huitième trou, ‘vous êtes en tête du Masters, votre cadre de référence est un peu différent de celui d’hier. Quatre devant, c’est quelque chose, mais vous êtes toujours en tête, donc comme juste profitez-en et continuez. »Et j’ai pu le faire.

« J’avais l’impression que le tournant pour moi était un bon deux putt sur le neuvième juste pour arrêter la pourriture et juste pour me sentir comme si je pouvais alors marcher sur le neuf arrière et essayer de construire quelque chose de frais et de nouveau. En fait, j’ai commencé pour jouer plutôt bien à partir de ce moment-là.

«Mon état d’esprit aujourd’hui était d’être libre, d’aller jouer au golf aussi librement que possible parce que je sentais qu’avoir l’opportunité de jouer avec une avance dès le premier jour pourrait jouer en ma faveur dimanche prochain. Vous vous y habituez. Évidemment, le tableau de bord ne reflétait pas cet état d’esprit, mais c’était quand même un bon exercice pour moi de m’en tenir aujourd’hui.

« J’avais l’impression d’avoir fait un très bon travail avec ça. J’ai eu beaucoup de putts difficiles de quatre pieds aujourd’hui, même pour sauver des bogeys ainsi que pour sauver des pars. Et j’ai vraiment maintenu l’élan sur les neuf premiers, même même si le tableau de bord ne refléterait pas cela.

« J’ai senti qu’il y avait eu des moments clés dans ce premier neuf où j’étais assez fier de moi pour juste faire avancer les choses. »

Rose s’imaginait jouer contre le parcours

Rose a admis que sa confiance n’était pas à 100% de n’avoir joué à aucun tournoi de golf depuis son retrait de l’Arnold Palmer Invitational avec une blessure au dos, mais il a hâte d’utiliser son expérience autour d’Augusta pour maintenir son défi pour une première Green Jacket sur le fin de semaine.

« Je pense que ce fut une journée intéressante pour moi », a-t-il ajouté. « Et ne pas avoir joué pendant un mois, et pour me retrouver soudainement dans la situation que j’étais hier, je ne suis pas en quelque sorte débordant de confiance en ce sens. Donc, aujourd’hui, ça allait toujours être une journée difficile. à la fin, j’ai eu l’impression d’avoir un peu grandi à partir d’aujourd’hui, ce qui est bien. «

Rose a également révélé qu’il s’était imaginé dans un match play contre le parcours sur les neuf derniers alors qu’il creusait profondément pour revenir sur une quille égale.

«J’ai gratté une ligne sur ma carte de pointage et je me suis dit que j’avais trois points et que je pourrais aller de l’avant et battre le terrain de golf à partir de ce moment-là», a-t-il déclaré. « J’ai eu un putt sur 18 pour gagner mon match 1, mais malheureusement, il a juste glissé. Mais c’était un match nul honorable! »