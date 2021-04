1:39



Jordan Spieth revient sur un impressionnant deuxième tour à The Masters et explique comment sa confiance à Augusta se compare aux années précédentes

Jordan Spieth a admis qu’il pouvait certainement commencer à penser à gagner le Masters après être fermement entré en lice avec un quatre moins de 68 ans au deuxième tour à Augusta National.

Le champion 2015, qui est revenu à la victoire au Texas Open de la semaine dernière après une mise en forme misérable, est à cinq sous après 36 trous, juste deux derrière Justin Rose.

Spieth, 27 ans, a fait des birdies aux deuxième et 10e avant son seul bogey au 12e, mais a terminé fortement avec des birdies aux 13e, 15e et 17e.

Il a dit: « Je suis venu en pensant [I can win this thing]. Je suis maintenant en mesure de penser cela avec certitude, mais à mi-chemin, j’aurais été heureux d’être deux de retour, surtout après la semaine dernière.

« Pour moi, je pense que moins c’est plus et que le repos est la clé, mais je suis certainement heureux que le terrain de golf ait l’occasion de jouer de plus en plus difficile ce week-end. Je pense que personnellement, j’attends ce genre de choses avec impatience. de défi, et je pense que cela pourrait être un avantage pour moi si je contrôle le ballon. «

Spieth réagit après son birdie le 10

Dans la perspective des deux derniers tours, Spieth est prêt à appuyer sur le bouton de réinitialisation chaque jour et à ne pas trop réfléchir à ce qui s’est passé auparavant.

« Je pense que c’est toujours un peu une bataille interne, comme oh, mec, j’ai juste rayé celui-ci le long du fairway, imaginons le même cliché », a-t-il déclaré. «Mais ensuite, comme le vent est un peu différent ou la sensation est juste un peu différente, alors je pense que simplement essayer de regarder chaque jour comme un nouveau jour est probablement le moyen le plus simple.

« Vous avez presque envie de jeter les bons et les mauvais tours, rappelez-vous à quel point les choses sont bonnes, mais les super bonnes que vous ne voulez pas nécessairement essayer de chasser. C’est un défi. »

Thomas profite d’une journée « facile » à Augusta National

Augusta National n’est pas souvent décrit comme «facile», mais c’était le verdict de Justin Thomas après avoir tiré un cinq sous 67 au deuxième tour.

Cela a porté le n ° 2 mondial à quatre sous, à seulement trois derrière Rose, même s’il était mécontent de gâcher sa carte avec un bogey à trois putts au dernier, son seul défaut de la journée.

Thomas a commencé avec un birdie au premier et a ajouté un autre gain à la huitième avant de remonter le classement avec trois birdies successifs autour d’Amen Corner à 11, 12 et 13, avec un autre suivant à 15 pour faire bonne mesure.

« J’ai très bien joué aujourd’hui », a déclaré l’Américain de 27 ans. «J’ai joué de manière solide. J’ai beaucoup mieux conduit le ballon, j’ai frappé beaucoup plus de tirs de fer de qualité, j’ai eu de superbes montées et descentes. C’était facile.

«Pour aussi dur que cet endroit a joué, j’ai eu l’impression que c’était aussi facile que cela aurait pu être, à part le putt que j’ai fait sur 11. Je veux dire, beaucoup de mes birdies ont été assez faibles ou assez faciles. .

L’épouvantail de Thomas à 18 ans lui a refusé un tour sans faute

« J’ai définitivement laissé beaucoup de tirs là-bas ces deux derniers jours ou deux tours, mais je suis dans une excellente position. Je dois surmonter ce trois putt assez rapidement parce que c’est fini. Je ne peux rien y faire. il.

« Cela aurait été vraiment, vraiment bien d’aller un peu moins sans stress sur 18 là-bas, mais ce serait bien si je pouvais créer un peu plus de ça ce week-end. »

Thomas a déjà remporté une victoire majeure après avoir remporté le championnat de la PGA en 2017 et il a ajouté le titre du championnat des joueurs à son palmarès le mois dernier.

Il espère maintenant réclamer une première Green Jacket, ajoutant: « Je sais que j’ai confiance en moi, et je sais que je l’ai déjà fait à des niveaux élevés et sur des scènes élevées, mais je vais devoir battre beaucoup de bons joueurs pour le faire.

« J’ai juste besoin d’entrer dans ma propre petite zone et mon propre petit jeu, et j’ai l’impression que si je fais ça bien, je devrais avoir une assez bonne chance. »