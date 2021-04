Jordan Spieth commence le troisième trou lors de la dernière manche du Masters

Jordan Spieth a estimé qu’un départ lent lui avait coûté toute chance de victoire lors de la dernière manche du Masters, bien qu’il soit satisfait de sa semaine de travail à Augusta National.

L’Américain de 27 ans a commencé la sixième journée derrière Hideki Matsuyama mais a perdu des tirs aux premier, cinquième et sixième – de chaque côté d’un birdie au deuxième – pour se laisser trop de terrain à rattraper malgré le jeu du neuf arrière en trois moins de 33 ans.

Il a finalement terminé troisième avec Xander Schauffele sur sept sous après deux sous 70, trois derrière Matsuyama.

Spieth a déclaré: « J’avais juste besoin d’un très bon début pour avoir une chance aujourd’hui. Je n’ai tout simplement pas eu un bon départ. Ensuite, c’était juste un peu l’histoire de la semaine.

«J’ai frappé de bons putts, brûlé beaucoup de lèvres, certainement assez bien frappé la balle pour gagner le tournoi de golf, et ils ne sont tout simplement pas entrés.

« Je suis fatigué. J’ai ressenti une certaine fatigue mentale à coup sûr et j’ai fait quelques erreurs de tête-à-tête ce week-end, juste à cause, je pense, peut-être de la longue séquence. Mais dans l’ensemble, certainement une autre bonne finition ici. »

Spieth tentait d’ajouter un deuxième titre de Masters à son nom après avoir remporté en 2015

Spieth est revenu en forme ces derniers mois, culminant avec la victoire de l’Open du Texas la semaine dernière – sa première depuis l’Open en 2017 – mais insiste sur le fait qu’il reste encore beaucoup à faire.

Il a ajouté: « J’aurais aimé avoir le contrôle de mon swing qui, j’espère, arrivera ou je pense qu’il arrivera bientôt parce que cela aurait rendu les choses un peu plus faciles cette semaine, et j’ai vraiment bien frappé la balle.

«J’ai frappé beaucoup de fairways. Je me suis mis en position de frapper beaucoup de greens, et le contrôle de la distance est une de mes forces avec le jeu de fer, et j’ai fait du bon travail.

Jordan Spieth (T3) termine dans le top cinq à @Les maîtres pour la cinquième fois en huit apparitions. – Communications PGA TOUR (@PGATOURComms) 11 avril 2021

« Donc, dans l’ensemble, j’ai fait beaucoup de bons progrès, mais j’ai le sentiment que ce chemin à parcourir est encore important pour moi. Donc j’ai au moins quelques semaines de congé pour le moment où je me reposerai un moment puis les semaines de regroupement sont celles où vous pouvez faire peut-être cinq pour cent de différences Tournoi en tournoi, il est difficile de faire plus de quelques pour cent et de faire confiance à ce que vous faites.

« J’aurai un bon bout droit à venir ici en mai et juin, et je suis impatient de ce qui va arriver. »

Thomas: Le retard a gâché mon élan

Le n ° 2 mondial Justin Thomas avait espéré tirer un 61 ou un 62 au dernier tour pour lancer une charge tardive d’un sous, mais il n’a jamais vraiment commencé avec un round de 73 le laissant à égalité au 21e rang au niveau normal.

Thomas, qui a mélangé cinq birdies avec six bogeys dimanche, a blâmé le retard de pluie de samedi pour avoir bouleversé son rythme avec un triple-bogey huit à la 13e après que le redémarrage ait fait dérailler son défi, bien qu’il pense être pleinement capable de remporter une veste verte un jour. .

Justin Thomas a remporté le championnat des joueurs le mois dernier mais n’a pas pu suivre à Augusta National

« Je n’ai pas bien réussi les deux derniers jours. Je n’ai vraiment pas très bien joué pendant les quatre jours », a-t-il déclaré après avoir terminé son dernier tour.

«Ce retard d’hier m’a vraiment eu. Cela a complètement ruiné mon élan. J’étais dans une excellente position et j’ai vraiment joué du mauvais golf à partir de là.

« Non, juste mal joué. C’est nul parce que cet endroit est vraiment bon pour moi. J’ai l’impression que si je joue bien cet endroit, comme je l’ai fait dans d’autres tournois dans le passé, je peux vraiment faire quelque chose d’amusant et d’historique. ici, mais je ne l’ai pas encore fait, donc clairement je dois trouver quelque chose. «