Hideki Matsuyama est le premier joueur japonais à remporter un majeur masculin

Hideki Matsuyama a surmonté un départ nerveux et un bégaiement de neuf arrière induit par la pression pour devenir le premier joueur japonais à remporter un majeur masculin avec une victoire d’un coup au 85e Masters.

Son avance de quatre temps pendant la nuit a été rapidement réduite à un quand il a bogeyé le premier et Will Zalatoris a commencé avec une paire de birdies, mais Matsuyama a rétabli son sang-froid et semblait prêt pour une procession de neuf arrière quand il a mené par six avec sept trous à jouer. .

Mais Schauffele a ensuite fait quatre birdies consécutifs à partir du 12e tandis que Matsuyama a fait une énorme erreur avec son deuxième au 15e, envoyant par avion le green avec son deuxième alimenté en adrénaline et trouvant l’eau sur le dos, menant à un bogey-six qui avait son avance. réduit à seulement deux.

Cependant, Schauffele a ensuite pris une ligne agressive vers le 16e court et est venu une fraction de court, sa balle frappant à gauche, manquant le bunker et trouvant le lac, allégeant la pression sur le leader de longue date alors qu’il frappait un coup de départ sûr vers le côté droit du green, bien qu’il ait ensuite trois putts du niveau supérieur.

Matsuyama avait six tirs d’avance avec sept à jouer, mais la marge de victoire n’était que d’un

Schauffele a aggravé son erreur initiale en passant au-dessus du green avec son troisième et il en avait besoin de trois de plus pour descendre, remontant un triple bogey six qui a mis fin à ses espoirs de Masters pour une autre année, tandis que Matsuyama cherchait à se regrouper après avoir glissé à 11 sous avec Zalatoris dans le club-house sur neuf sous le par.

Le leader s’est stabilisé avec un par solide à la 17e, a martelé un drive parfait dans le dernier avant de causer plus de consternation en bloquant son approche provisoire dans le bunker à droite du green.

Mais il était tout sourire quelques instants plus tard après avoir éclaboussé à six pieds, et manquer le par putt importait peu alors qu’il laissait un tap-in pour une victoire mémorable, 10 ans après sa première visite au Butler Cabin en tant que principal amateur du Masters 2011.

Sky Sports Golf pour 10 £ par mois Les quatre jours de The Masters vivent exclusivement. Bénéficiez de notre offre de golf à 10 £. En savoir plus ici.

Toute espérance de remporter la victoire a été annulée dès le premier trou, lorsque Matsuyama a creusé un chemin de bois de parcours à droite et a commencé avec un cinq, juste après que Zalatoris ait réussi un birdie à la deuxième place du bunker avant pour se refermer en un.

Mais l’Américain s’est trompé au lendemain et Matsuyama a répondu avec un quatre de son propre à la seconde, et il s’est contenté de broyer les pars alors que ses rivaux tombaient un par un, avec Jordan Spieth, Justin Rose et Marc Leishman incapables de rivaliser. le score de Jon Rahm, qui a couru le tour en 66 pour fermer sur six sous.

Matsuyama a pris de l’avance avec des birdies aux huitième et neuvième pour aller cinq sans faute au virage, bien qu’il n’ait pas réussi à traverser Amen Corner indemne alors qu’il lâchait son deuxième tir de la journée au 12e, pour le récupérer au 13e malgré un promenade sauvage et une seconde tirée qui menaçait de disparaître dans les Azalées.

Xander Schauffele a mis la pression jusqu’à son deuil au 16e

Le joueur de 29 ans l’a lancé de près et a réussi le putt pour revenir à 13 sous au milieu de la vaillante charge de Schauffele, qui s’est arrêtée brusquement à trois trous de la maison.

Plus à venir …